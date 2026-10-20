您是不是也有這樣的生活？每天趕通勤、中午快速吃便當、下午再來一杯手搖飲犒賞自己。很容易覺得累、精神不集中，這代表身體的新陳代謝要好好管理了。
外食族的代謝自救術，別讓身體變成過度運作的膽固醇工廠！您需要統一「健康3D 紅麴+鉻雙效錠」，它是全台第一支「經人體食用研究、2週有效*」調節血脂的健康食品(紅麴苦瓜類)，每日僅需一次、飯後補充兩小顆，即可在2至8週內展現顯著效果；也是第一支含苦瓜胜肽、獲血糖血脂雙效健康食品標章產品。持續補充，穩定維持生理機能，輕鬆面對接下來的秋冬季節轉換與健康檢查挑戰。
√ 3 項專利（發明第 I710374 號、新型第 M641971 號、發明第 Ι911529 號）
√ 獨家複方:結合紅麴、鉻（有助於維持醣類正常代謝）、濃縮320倍且獲得美國 FDA NDIN 認可的專利定序19肽苦瓜胜肽、橄欖葉萃取、葡萄萃取及鋅（胰島素及多種酵素當中的成分）。透過黃金比例與機制調控，達成調節血脂與血糖雙效。
√全球8面金牌:台灣、馬來西亞、俄羅斯、新加坡、美國、比利時及韓國國際發明展。
原價1盒2580元，康是美、聖德科斯，i預購、Yahoo、PChome各大通路限定優惠中!
*調節血脂：經人體食用研究結果：1.有助於降低血中總膽固醇(TC)。2.有助於降低血中三酸甘油酯(TG)。3.有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)。實驗對象：30位成年人，血清總膽固醇濃度介於180~239mg/dL，分成實驗組(健康3D紅麴+鉻雙效錠)、控制組(安慰劑)，共食用8週。結果顯示：食用2、4、8週後，實驗組在TC及LDL-C跟控制組相比，皆有顯著降低(p<0.05)。食用4、8週後，實驗組在TG跟控制組相比，皆有顯著降低(p<0.05)。
#調節血糖：經動物實驗結果：對禁食血糖值偏高者，具有輔助調節血糖作用。實驗對象：Wister雄性大鼠60隻，分成正常組、糖尿病組(SD0)與糖尿病+1X、2X、5X健康3D紅麴+鉻雙效錠三組(SD1,SD2,SD5)，共餵食8週。結果顯示：餵食4、8週後，SD1,SD2,SD5空腹血糖與SD0組相比皆有顯著降低(p<0.05)。
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#調節血糖：經動物實驗結果：對禁食血糖值偏高者，具有輔助調節血糖作用。實驗對象：Wister雄性大鼠60隻，分成正常組、糖尿病組(SD0)與糖尿病+1X、2X、5X健康3D紅麴+鉻雙效錠三組(SD1,SD2,SD5)，共餵食8週。結果顯示：餵食4、8週後，SD1,SD2,SD5空腹血糖與SD0組相比皆有顯著降低(p<0.05)。