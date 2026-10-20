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蔣萬安提「依個案情況研擬配套」 石崇良：不要事後諸葛回溯

台北市長蔣萬安昨（19）接受媒體人趙少康《少康戰情室》專訪，針對松山機場遷移，外界關注離島每年約3800人次醫療後送需求，未來該如何因應。蔣萬安稱「並非每件都是急重症。」衛福部長石崇良說，後送要尊重當時的專業判斷，不是事後諸葛回溯、也不是件數問題，所有必要的救命後送都應納入政策考慮。趙少康在專訪中提到，松山機場目前每年約有3800人次來自離島的醫療後送需求，且松山機場周邊有17、18家醫院，交通距離相當近，若未來松山機場遷移，病患醫療後送該如何處理？蔣萬安則回應，醫療後送涉及不同的急重症性質，並非所有後送個案都是急重症，因此可以依照不同情況研擬配套措施，未來可以保留直升機後送方式，確保有急迫需求的病患仍能獲得醫療協助。石崇良今（20）日在立法院接受媒體聯訪時表示，醫療後送仍須尊重當時專業判斷，「不要用事後諸葛的方式回溯」，也並非件數多少的問題。他強調，只要是救命，所有必要後送都須納入任何政策的考慮。