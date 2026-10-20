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國民黨前主席朱立倫擁有美國紐約大學財務金融碩士、會計學博士學位，今（20）日針對民調專家戴立安所公布，台北市長蔣萬安落後對手沈柏洋17%的民調直言，如果連主持人都說依照今天17%差距，預估投出來是2%差距，那這個民調的意義在哪就不知道了，「大家用猜的，現在都用猜的，所以還是再觀察」。朱立倫今天出席雲林縣長張麗善新書發表會，被問到信民協會委託民調專家戴立安所做的民調，他說最近的民調看得出來，有很明顯的沈默螺旋效應，藍營支持者都不表態，在這不表態情況下，做出來的民調自然就偏誤很大。連今天公佈的主持人，自己都說如果依照今天17%的差距，預估投出來的大概2%差距，若是這樣子的話，那這個民調的意義在哪裡？他就不知道了，大家都用猜的，現在都用猜的，所以還是再觀察。朱立倫提醒，候選人一定要上緊發條、全力以赴。尤其臺北、新北、基隆、桃園等等，大家都一定要戰戰兢兢，因為民進黨的攻勢非常凌厲，創造的聲勢也非常浩大，再加上媒體、宣傳的效果，一定會引起很大的選舉壓力。朱立倫說，所以一定要全力以赴、戰戰兢兢。對蔣萬安他還是一句話，就是做你自己，把你的所有的市政的成果展現出來，好好的面對所有壓力跟挑戰，「最後勝利成功一定是我們的」。