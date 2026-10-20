從以前就常看到，光芒交易過來一些球員，然後就變得超級強；但離開之後，又突然沒那麼強了。就覺得這支球隊真的非常特別。」還笑說今年初被光芒撿走時，也以為自己「要就此起飛了」。

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世界大賽看好誰？鄭宗哲很喜歡光芒

交手前東家都敲安 只有對海盜還沒

今年我有待過大都會、國民，對上他們都有打出安打。

旅美內野手鄭宗哲結束本季驚滔駭浪的賽季後，返台舉辦記者會，當被問到即將開打的世界大賽，看好光芒、釀酒人哪支球隊時，鄭宗哲秒答是光芒。被問及原因時，鄭宗哲笑說，「因為我待過那邊！」隨後提到比較喜歡光芒，因為他們有種小市場球隊的神奇力量，「鄭宗哲去年首度在海盜站上大聯盟，今年初歷經多次DFA，期間包含大都會、光芒等球隊，最後落腳在紅襪，還在6月下旬重返大聯盟。剛好前東家光芒今年打進世界大賽，鄭宗哲也表達對光芒的好感。「我覺得如果兩隊（做選擇）的話，我比較喜歡光芒。」鄭宗哲笑著回憶，「我從以前就常看到光芒隊有一些交易過來的好球員，然後變得超級強，但離開之後，又突然變得沒那麼強，就覺得這支球隊真的非常特別、很神奇。」他笑稱，當時自己從海盜轉戰光芒時，心裡還曾天人交戰地想過：「我那時就在想，我會不會也『就此起飛』呢？」隨後記者開玩笑說，「你也是前光芒球員，有沾到一點光！」幽默風趣的鄭宗哲在記者會上，也細數自己待過的球隊緣分。他笑說今年有對上昔日球隊敲出安打的紀錄：「隨後他話鋒一轉，笑稱自己幾乎跟待過的球隊都在場上正面交鋒過，唯一的遺憾大概是只差1個禮拜就要遇上前東家海盜，「只有對海盜還沒有敲安，可惜我還在大聯盟待不夠久。」