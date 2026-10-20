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台北市長選戰民調掀起論戰，信民協會今（20）日公布委託民調專家戴立安執行的最新調查，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3％，領先尋求連任的台北市長蔣萬安33.3％，雙方差距達17個百分點；然而，戴立安指出，若改採TVBS的參數進行加權，民調結果將會逆轉為蔣萬安領先7個百分點。稍早，TVBS民調中心發出3點聲明回應。TVBS民調中心表示，首先，尊重各家民調單位的專業，各機構在抽樣設計、訪問方式、加權與推估上各有考量，作法雖然不同，但各有依據，目標都是呈現台北市民的真實民意。該中心續指，其次，信民協會的樣本中，國民黨傾向為23.2%、民進黨傾向為38.7%、民眾黨傾向為4.0%，民進黨高於國民黨15.5個百分點。對照中選會2024年立法委員不分區政黨票，台北市國民黨得票率為37.53%、民進黨33.38%、民眾黨21.83%，國民黨領先民進黨4.15個百分點。信民協會民調的政黨比例綠大於藍15.5個百分點，是否符合台北市近年選舉的投票情況，民眾可自行判斷。最後，該中心提到，信民協會報告最後一頁，將TVBS政黨比例簡化為藍、綠、白三個類別，完全忽略中間選民的影響。TVBS嚴正聲明，TVBS民調中心絕不會忽略中間選民的立場。此外，民調結果的參照基準應以近期、可比較的選舉資料為準，以2018年韓流外溢時期的資訊，作為今日民調的參考，這樣的作法值得商榷。