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▲安心亞曬出穿透視衣的表演服裝美照，好身材辣翻粉絲。（圖／翻攝自安心亞IG@xinya_an）

女星安心亞出道多年，不管是在演戲、歌唱、綜藝等領域都闖出好成績，是公認的全能女神。而近日她受邀登上桃園舉辦的《115年全民運動會開幕典禮暨選手之夜》，擔任表演嘉賓，與桃園市有氧體操代表隊「有氧體操舞動精靈」跨界合作，演唱開場曲〈女孩！站出來〉。安心亞也在事後上傳美照，只見身穿粉色透視衣的她，內搭黑色bra與小蠻腰全被看光，身後的鏡子還直接曝光她的真實身材。安心亞近日曬出登上《115年全民運動會開幕典禮暨選手之夜》的幕後照，只見她穿著粉色透視衣，裡面的黑bra與小蠻腰全被看光，下半身搭配一件牛仔短褲與白色長靴，大秀筆直大長腿，直接把粉絲們辣翻。其中安心亞站在鏡子前的照片，更是秀出她背影的完美曲線，好身材全都被鏡子反射出來。除此之外，安心亞也秀出當天在舞台表演的側拍照與影片，不僅被「有氧體操舞動精靈」團隊高舉，還大展精湛舞姿。安心亞也開心表示：「謝謝桃園市有氧體操舞動精靈跟我們一起蹦蹦跳跳，飛高高尊（真）開心。」看來非常滿意這次的跨界合作。安心亞一系列的辣照，也再度迷翻粉絲，「很辣欸，飛高高真的很驚喜」、「好美欸，怎麼有那麼漂亮的公主」、「啊啊～性感女神好美，那個飛高高真的超強！妳怎麼什麼都會？下次還會有什麼驚喜？」