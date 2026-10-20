我是廣告 請繼續往下閱讀

發現6台攻擊伺服器 鎖定日本特定產業

韓國金融機構也遭攻擊 曾串接DeepSeek等AI模型

日本政府介入調查 釐清AI遭濫用情況

日本近期接連發生企業遭駭客入侵、個人資料外洩事件，資安公司調查發現，部分攻擊疑似使用中國開發的人工智慧（AI）自動化工具「ARTEX」，鎖定零售、金融及物流等特定產業發動攻擊。目前已確認約20家日本企業成為目標，其中8家曾於9月至10月間公布資料外洩事件，資安業者研判，可能有同一駭客組織涉及多起攻擊。綜合產經新聞、共同社等日本媒體報導，GMO網路集團旗下資安公司GMO Cybersecurity by Ierae於19日公布調查結果，指出駭客濫用中國開發的開源AI滲透測試工具ARTEX，對日本企業發動網路攻擊。ARTEX原本是協助資安人員自動偵測系統漏洞的工具，可結合大型語言模型（LLM）進行測試，只需對其下達簡單指令，便能自動執行複雜的資安漏洞掃描與攻擊作業，卻遭駭客用於非法入侵。GMO資安公司與外部機構合作追查攻擊來源，發現6台使用AI的海外攻擊伺服器。在可觀測範圍內，相關設備幾乎只針對日本企業發動攻擊。受攻擊產業涵蓋零售、數位禮品、教育、印刷、保險、金融、電子商務、媒體及物流等領域。其中一組攻擊來源鎖定約20家日本企業，有9家屬於相同產業。調查也發現，部分遭鎖定企業已於9月至10月間公布資料外洩事件，共計8家。GMO研判，多起事件可能涉及同一駭客組織，並已將相關資訊提供執法機關。美國資安公司CrowdStrike先前也發現，ARTEX曾被用於9月下旬至10月上旬針對韓國金融機構的網路攻擊。韓國案例中，攻擊者使用的AI模型包括中國DeepSeek、智譜AI（Zhipu AI）及美國xAI旗下Grok。不過，日本此次攻擊實際使用哪些AI模型，目前尚未獲得確認。GMO分析，攻擊者可能依照國家及產業分別部署不同設備，並利用AI快速尋找系統漏洞、切換大量IP位址，以規避資安防護機制。該公司強調，近期攻擊增加不只是因為AI降低了入侵門檻，更可能是經驗豐富的駭客利用AI，精準找出企業防禦弱點。日本數位大臣古川俊治20日表示，政府正向受害企業蒐集資訊，進一步分析攻擊是否涉及AI濫用，並將視調查結果提供必要協助。目前尚無證據顯示相關攻擊由中國政府主導，ARTEX的開發地也不代表攻擊者身分。日本當局將持續追查攻擊來源及實際受害情況。