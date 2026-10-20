日本UNIQLO變貴了！日本迅銷集團（Fast Retailing Co., Ltd.）宣布，11月10日起，所有產品平均售價調漲約4%、其中熱門單品最高漲幅達25%。不少消費者擔心，台灣價格會跟進上漲嗎？《NOWNEWS今日新聞》求證業者，台灣優衣庫有限公司表示：「UNIQLO台灣並無跟進相關價格調整的計畫」。
日本UNIQLO熱門單品最高漲價25%！平均調漲4%
日本UNIQLO迅銷集團在官網上架「價格及服務費調整」公告，宣布11月10日起，所有產品平均售價調漲約4%。其中熱門單品如男女裝褲款、夾克外套，2990→3990円、3990→4990円、或6990→7990円，多款一次調漲1000日圓，最高漲幅達25%。
日本確定漲價！台灣UNIQLO會跟進？官方火速回應了
不少消費者擔心，台灣價格會跟進上漲嗎？《NOWNEWS今日新聞》求證業者，台灣優衣庫有限公司表示：「目前『UNIQLO台灣並無跟進相關價格調整的計畫。此外，也會不定時推出限定優惠活動，請顧客關注官方網路商店與社群帳號獲取最新商品與優惠情報』。
UNIQLO 會持續致力於讓更多消費者能夠享受高品質服裝所帶來的價值。透過持續的商品研發、創新與品質精進，我們希望以合理的價格提供兼具品質、機能與設計的 LifeWear 極致日常服，為消費者創造更美好的日常生活體驗。」
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UNIQLO 會持續致力於讓更多消費者能夠享受高品質服裝所帶來的價值。透過持續的商品研發、創新與品質精進，我們希望以合理的價格提供兼具品質、機能與設計的 LifeWear 極致日常服，為消費者創造更美好的日常生活體驗。」