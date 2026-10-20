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法國周末的示威活動演變成嚴重暴力衝突，許多激進左翼份子以及穆斯林移民洗劫店家，「零元購」蒙面暴民在法國到處橫行，尼斯（Nice）一間動漫遊戲連鎖店Micromania遭人闖入洗劫，店員皮耶爾（Pierre）挺身而出，遭一名男子飛踢，但他一度與門口的《七龍珠》悟空海報並排站立，畫面在社群平台廣傳，皮耶爾事後也提到事發經過。社群流傳的畫面可見，Micromania店面遭破壞，商品被洗劫，此時的皮埃爾與暴民對峙，並試圖上前驅趕，正當皮耶爾轉身準備返回店內時，一名黑衣男子突然從後方躍起，一腳踹向皮耶爾背部，導致他失去平衡，倒在店門口。一群暴民朝皮耶爾投擲物體，儘管他試圖守住門口，商店仍被洗劫一空。由於身形魁武的皮耶爾原先站在店門口，身旁是《七龍珠》悟空海報，同框畫面在社群平台廣泛流傳，引發全球動漫迷關注，不少人聲援店長，痛批施暴行為。根據法國BFM、ICI等電視台與巴黎人報報導，他還原當時場面，「那時我只是站在前面，想擋住大家不讓他們進來，就這樣而已」；他至今仍難以用言語描述當天發生的狀況。儘管他隻身對抗試圖闖入者的畫面在網路上反覆播放，他解釋自己當時只是出於本能反應，並未真正思考過可能的危險。這場示威活動是在尼斯市中心舉行，皮耶爾任職的店家不幸成為目標。他在門前試圖阻擋時，不僅遭到推擠，臉部更被投擲物擊中，身處衝突的核心。店家最終仍難逃被搶劫的命運。「我現在還無法理性去消化發生的事，也許等事情過去一陣子後才可以吧」；皮耶爾坦言，自己在事發當下根本沒時間衡量局勢。事後回想起來，他承認當時或許不該挺身阻擋，「我覺得其實不該這麼做的，這很笨。但當時我就是這麼做了。」當地居民紛紛前來聲援他，尼斯市長喬蒂（Éric Ciotti）也在周日探望了他，與此同時，其他人則在仔細查看影片，以幫助警方識別襲擊者。自從他遇襲的影片被公佈以來，網路上已經為他發起了許多募款活動。但他也出面作出澄清，「沒有人就此事聯繫過我。我也沒有和任何人聯繫過」，他呼籲民眾別被騙，他沒有發起任何募款活動。