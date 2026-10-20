薔琵颱風持續朝台灣逼近，各國預測路徑也逐漸明朗，整體趨勢朝東修正、北轉發展。值得注意的是，最早預測薔琵不會登陸台灣、將從東方海域北轉的，正是AI預報模式。前氣象局長鄭明典稍早也驚呼：「改朝換代了！」他也指出，在颱風路徑預報的機率分布中，確實存在一條北轉路徑的訊號，不容忽視。
鄭明典今（20）日稍早發文表示，過去若採取各預報結果的總平均，最可能選擇的路徑應該會接近日本氣象廳的預測。不過，今年氣象署有一組表現相當好的颱風預報系統，提供的指引相當穩定且偏北，加上另一組對照的AI模式也給出類似路徑，因此氣象署官方預報便朝偏北方向調整。
鄭明典坦言，自己對這種預報策略並不熟悉，因此很難評論；至於美國聯合颱風警報中心（JTWC）的預測路徑則較為折衷，與歐洲AI模式的預測相當接近。
韓國預報也大幅東修！改估石垣島附近北轉
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」20日上午指出，各國對薔琵颱風抵達台灣東方海域後的路徑仍有明顯分歧。當時，韓國氣象單位仍傾向預測颱風登陸台灣，日本、香港、中國及美軍的預測則偏向通過台灣東部海域北上。
至於台灣中央氣象署，當時預測薔琵將從日本石垣島與宮古島之間北上，路徑相對偏東，與其他預測仍有差異。
直到20日下午2時，韓國氣象局也大幅向東修正路徑，改為預測薔琵將在台灣東部外海附近北轉，顯示各國預報對颱風後續走向的判斷持續調整。
週五距台灣最近 北部、東半部仍須慎防強風
根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」整理的氣象署最新預測，薔琵颱風路徑目前沒有太大變化，預估抵達台灣東部海域時將順勢北轉，通過日本宮古島至宜蘭外海之間的機率較高。
粉專提醒，即使颱風中心距離台灣陸地較遠，暴風圈仍可能影響宜蘭、雙北、基隆及北花蓮一帶，加上東北季風影響，各地風勢仍可能相當強勁，不能因颱風不登陸就掉以輕心。
就目前預測而言，薔琵颱風預計23日距離台灣最近，24日則可能提前遠離。實際影響程度仍須視後續路徑、暴風圈範圍及東北季風強度而定，民眾應持續留意氣象署最新預報。
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鄭明典坦言，自己對這種預報策略並不熟悉，因此很難評論；至於美國聯合颱風警報中心（JTWC）的預測路徑則較為折衷，與歐洲AI模式的預測相當接近。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」20日上午指出，各國對薔琵颱風抵達台灣東方海域後的路徑仍有明顯分歧。當時，韓國氣象單位仍傾向預測颱風登陸台灣，日本、香港、中國及美軍的預測則偏向通過台灣東部海域北上。
至於台灣中央氣象署，當時預測薔琵將從日本石垣島與宮古島之間北上，路徑相對偏東，與其他預測仍有差異。
直到20日下午2時，韓國氣象局也大幅向東修正路徑，改為預測薔琵將在台灣東部外海附近北轉，顯示各國預報對颱風後續走向的判斷持續調整。
根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」整理的氣象署最新預測，薔琵颱風路徑目前沒有太大變化，預估抵達台灣東部海域時將順勢北轉，通過日本宮古島至宜蘭外海之間的機率較高。
粉專提醒，即使颱風中心距離台灣陸地較遠，暴風圈仍可能影響宜蘭、雙北、基隆及北花蓮一帶，加上東北季風影響，各地風勢仍可能相當強勁，不能因颱風不登陸就掉以輕心。
就目前預測而言，薔琵颱風預計23日距離台灣最近，24日則可能提前遠離。實際影響程度仍須視後續路徑、暴風圈範圍及東北季風強度而定，民眾應持續留意氣象署最新預報。