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▲2027年伍佰將邁入個人出道第37年，樂團China Blue成軍滿35年，被歌迷奉為「此生必看Live現場」。（圖／月光音樂提供）

「搖滾天王」伍佰的演唱會一直是許多歌迷共襄盛舉的盛會，甚至出現「自己不用唱、粉絲全幫唱」的爆笑畫面，今年9月《Rock Star 2世界巡迴演唱會》完成58場巡演後畫下圓滿句點。短暫休息充電後，伍佰隨即投入2027《Rock Star 3世界巡迴演唱會》的籌備工作，預計從高雄出發，且將挑戰更大的場館、期待更多人的加入。2027年伍佰將邁入個人出道第37年，樂團China Blue成軍滿35年，被歌迷奉為「此生必看Live現場」；其中「Rock Star」巡演歷經6年共52場，《Rock Star 2世界巡迴演唱會》也已於今年9月完美落幕。團隊們也像是放暑假般，抓緊時間休息充電，而伍佰隨後則投入2027年6月《Rock Star 3世界巡迴演唱會》的籌備作業，演唱會預計從高雄出發，並且挑戰更大的場館，期待更多人的加入。另外，伍佰上週率先於社群公佈，伍佰 & China Blue《Rock Star 1》演唱會精選實錄將在10月23日開始預購、11月13日正式發行，產品內容公開後讓粉絲們直呼：「這絕對是此生必收藏！」包括豪華精裝盒、46頁寫真書、Rock Star 1盾牌紀念卡一套四張、CD，還有限量1000套的預購贈品-伍佰 & China Blue四人親簽35週年Logo卡，讓許多歌迷準備搶購。專輯收錄的13首現場錄音歌曲，皆由伍佰精心挑選，讓大家可以感受到演唱會的全貌。此外，專輯還特別加收了彩蛋歌曲〈兄弟〉，這首歌是2022年伍佰代言手機遊戲時創作的歌，在伍佰&China Blue 迎接35週年的此刻正式發表收錄在專輯中，正如歌詞所說的「兄弟 不分不離 兄弟 永遠美麗」，對樂團4人來說，是最珍貴的紀念。