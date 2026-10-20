我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新光三越天母店週年慶將於10月22日登場，檔期業績目標為3.9億元，預估成長1%。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲NVIDIA（輝達）、金仁寶等企業確定進駐北士科，鄰近的天母商圈，目前以新光三越天母店、天母SOGO、大葉高島屋三強鼎立。（圖／信義房屋提供）

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北投士林科技園區，周邊商圈發展備受關注。不過，輝達尚未正式進駐，鄰近的新光三越天母店租約先於2027年第一季到期，房東國泰人壽更對外發出招商說明書，引發外界關注新光三越是否面臨撤出危機新光三越天母店今日舉辦週年慶記者會，針對天母店租約即將在2027年第一季到期，以及房東國泰人壽對外發出招商說明書一事表示，雙方合作超過20年，仍朝商圈共榮方向持續溝通，對後續發展抱持樂觀態度。至於輝達進駐北士科後，是否有望為天母商圈帶來新一波消費人潮，新光三越指出，北士科距離完工還有一段時間，且與天母商圈仍有一定距離，目前外溢效益尚不明顯。不過，業者看好未來發展潛力，持續觀察商圈需求與缺乏的品牌服務，未來除了提高餐飲業種占比，也規劃增加體驗型服務，鎖定全年齡層客群。業績方面，新光三越天母店今年全年營收預估可達15億元，年增2%；週年慶將於10月22日登場，檔期業績目標為3.9億元，預估成長1%。成長動能來自於家用、3C及化妝品等業種。大葉高島屋距離北士科約5分鐘車程，副本部長林建成也看好北士科帶來的高端客群與商務需求，憑藉館內餐飲品牌提供包廂空間，甚至可提供簡報設備，搶攻商務用餐、企業聚會市場。目前館內客群仍以家庭客為主，家庭客與其他客群比例約為7比3，林建成預期，隨著北士科陸續啟動，未來商務客占比可望提升，客群結構甚至有機會朝各半發展。除了餐飲，大葉高島屋也將停車便利性視為優勢，目前商場約有2000個停車位，加上鄰近天母棒球場的停車空間，可滿足開車族需求。林建成也透露，未來不排除配合北士科人流變化，進一步增加接駁車據點，強化商場與周邊區域的交通連結。輝達台灣總部確定落腳北士科，為天母商圈帶來新的想像，但從新光三越天母店租約即將到期，到大葉高島屋積極布局商務餐飲、鎖定企業客群，也看得出業者對未來商機的不同考驗與期待。相較於新光三越天母店仍與房東協商續約，大葉高島屋則看好距離北士科約5分鐘車程的地理優勢，憑藉餐飲營收占比約3成、商務包廂及約2000個停車位，提前布局商務用餐與企業聚會需求。不過，北士科從建設、企業進駐到就業人口形成穩定消費習慣，仍需要時間。未來天母商圈能否迎來新一波成長，除了仰賴科技產業帶來的人流，也考驗百貨業者能否精準掌握新客群需求。