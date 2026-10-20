AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北投士林科技園區，周邊商圈發展備受關注。不過，輝達尚未正式進駐，鄰近的新光三越天母店租約先於2027年第一季到期，房東國泰人壽更對外發出招商說明書，引發外界關注新光三越是否面臨撤出危機。對此，新光三越先前曾回應「並無此事」，今（20）日於週年慶記者會再進一步說明，與房東合作已超過20年，目前仍持續溝通，對續約抱持樂觀態度，現階段檔期與改裝計畫均照常推進。
新光三越天母店租約快到期！業者：朝商圈共榮方向持續溝通
新光三越天母店今日舉辦週年慶記者會，針對天母店租約即將在2027年第一季到期，以及房東國泰人壽對外發出招商說明書一事表示，雙方合作超過20年，仍朝商圈共榮方向持續溝通，對後續發展抱持樂觀態度。業者強調，目前天母店的檔期與改裝計畫都持續推動，一切維持現狀。
至於輝達進駐北士科後，是否有望為天母商圈帶來新一波消費人潮，新光三越指出，北士科距離完工還有一段時間，且與天母商圈仍有一定距離，目前外溢效益尚不明顯。不過，業者看好未來發展潛力，持續觀察商圈需求與缺乏的品牌服務，未來除了提高餐飲業種占比，也規劃增加體驗型服務，鎖定全年齡層客群。
業績方面，新光三越天母店今年全年營收預估可達15億元，年增2%；週年慶將於10月22日登場，檔期業績目標為3.9億元，預估成長1%。成長動能來自於家用、3C及化妝品等業種。
北士科引6萬就業人口 大葉高島屋看好商務客增加
大葉高島屋距離北士科約5分鐘車程，副本部長林建成也看好北士科帶來的高端客群與商務需求，憑藉館內餐飲品牌提供包廂空間，甚至可提供簡報設備，搶攻商務用餐、企業聚會市場。目前館內客群仍以家庭客為主，家庭客與其他客群比例約為7比3，林建成預期，隨著北士科陸續啟動，未來商務客占比可望提升，客群結構甚至有機會朝各半發展。
除了餐飲，大葉高島屋也將停車便利性視為優勢，目前商場約有2000個停車位，加上鄰近天母棒球場的停車空間，可滿足開車族需求。林建成也透露，未來不排除配合北士科人流變化，進一步增加接駁車據點，強化商場與周邊區域的交通連結。
記者觀察／輝達還沒進駐，天母百貨先備戰
輝達台灣總部確定落腳北士科，為天母商圈帶來新的想像，但從新光三越天母店租約即將到期，到大葉高島屋積極布局商務餐飲、鎖定企業客群，也看得出業者對未來商機的不同考驗與期待。北士科預估可帶來近6萬名常駐就業人口，對天母百貨而言，關鍵不只是科技新貴有多少人進駐，更在於能否將就業人口轉化為實際消費力。
相較於新光三越天母店仍與房東協商續約，大葉高島屋則看好距離北士科約5分鐘車程的地理優勢，憑藉餐飲營收占比約3成、商務包廂及約2000個停車位，提前布局商務用餐與企業聚會需求。不過，北士科從建設、企業進駐到就業人口形成穩定消費習慣，仍需要時間。未來天母商圈能否迎來新一波成長，除了仰賴科技產業帶來的人流，也考驗百貨業者能否精準掌握新客群需求。
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新光三越天母店今日舉辦週年慶記者會，針對天母店租約即將在2027年第一季到期，以及房東國泰人壽對外發出招商說明書一事表示，雙方合作超過20年，仍朝商圈共榮方向持續溝通，對後續發展抱持樂觀態度。業者強調，目前天母店的檔期與改裝計畫都持續推動，一切維持現狀。
至於輝達進駐北士科後，是否有望為天母商圈帶來新一波消費人潮，新光三越指出，北士科距離完工還有一段時間，且與天母商圈仍有一定距離，目前外溢效益尚不明顯。不過，業者看好未來發展潛力，持續觀察商圈需求與缺乏的品牌服務，未來除了提高餐飲業種占比，也規劃增加體驗型服務，鎖定全年齡層客群。
業績方面，新光三越天母店今年全年營收預估可達15億元，年增2%；週年慶將於10月22日登場，檔期業績目標為3.9億元，預估成長1%。成長動能來自於家用、3C及化妝品等業種。
大葉高島屋距離北士科約5分鐘車程，副本部長林建成也看好北士科帶來的高端客群與商務需求，憑藉館內餐飲品牌提供包廂空間，甚至可提供簡報設備，搶攻商務用餐、企業聚會市場。目前館內客群仍以家庭客為主，家庭客與其他客群比例約為7比3，林建成預期，隨著北士科陸續啟動，未來商務客占比可望提升，客群結構甚至有機會朝各半發展。
除了餐飲，大葉高島屋也將停車便利性視為優勢，目前商場約有2000個停車位，加上鄰近天母棒球場的停車空間，可滿足開車族需求。林建成也透露，未來不排除配合北士科人流變化，進一步增加接駁車據點，強化商場與周邊區域的交通連結。
輝達台灣總部確定落腳北士科，為天母商圈帶來新的想像，但從新光三越天母店租約即將到期，到大葉高島屋積極布局商務餐飲、鎖定企業客群，也看得出業者對未來商機的不同考驗與期待。北士科預估可帶來近6萬名常駐就業人口，對天母百貨而言，關鍵不只是科技新貴有多少人進駐，更在於能否將就業人口轉化為實際消費力。
相較於新光三越天母店仍與房東協商續約，大葉高島屋則看好距離北士科約5分鐘車程的地理優勢，憑藉餐飲營收占比約3成、商務包廂及約2000個停車位，提前布局商務用餐與企業聚會需求。不過，北士科從建設、企業進駐到就業人口形成穩定消費習慣，仍需要時間。未來天母商圈能否迎來新一波成長，除了仰賴科技產業帶來的人流，也考驗百貨業者能否精準掌握新客群需求。