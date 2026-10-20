「時尚教主」藍心湄入行約42年，影視歌三棲，除了在本業打滾多年賺進優渥的收入，斜槓的餐飲副業是演藝圈少數賺錢的案例，讓她成了擁有至少15億元身價的富婆。有趣的是，藍心湄今（20）日分享一張看似逛國外10元商店的照片，被粉絲虧說：「是要買下整家店面嗎？」
現身平價商店血拚 藍心湄：年紀大別對自己太摳門
今天中午，藍心湄在粉專上傳一張照片，只見她戴卡車司機帽、一身便裝，手拿一只錢包，站在一間平價五金雜貨店的走道留影，配文寫下：「好不容易到了這個年紀...就別對自己太摳門了吧...購物會有短暫快樂，同樣能為前額葉強效充電。」
見到藍心湄磨刀霍霍準備血拚一番，網友紛紛表示：「原來這種地方也能買快樂」、「整排店家都可以買下來了吧」、「這樣更好買，一次購足」、「花錢就是開心」、「狂購物都這麼節儉」、「原來有前額葉強效充電的功效！應該是沒副作用」、「這種店能刷卡嗎」、「好接地氣！」
不玩股票和基金 藍心湄理財方法務實、揭旺財妙招
藍心湄曾經分享理財心法，她不玩股票、不買基金，長年靠演藝工作和餐廳等副業賺錢，目前手上的不動產也只有台北仁愛圓環附近上百坪土地，以及2012年搬進、160坪的瑞安街「瑞安璞石」豪宅，她另收藏價值不斐的古董家具，早期曾賣出，現在幾乎不賣。
聽過不少旺財妙招，藍心湄最相信「善待你的鈔票」這一招，她平時不會把鈔票隨便亂折、亂揉，一定會整齊地收好，「對它好，它才會在你身邊留下來」，藍心湄也聽從風水師建議，家裡格局方方正正，在財位上放阿公、阿嬤、爸爸留下的「手尾錢」當錢母，以庇佑子孫財源滾滾。
此外，藍心湄反對過度委屈自己的極端省錢法，認為在能力範圍內適時犒賞自己，如買個精品包、吃大餐或出國旅遊，能讓心情保持愉悅，有了這種快樂的犒賞，下個月才會有源源不絕的動力繼續認真工作、好好加班，形成正向的財富循環，最後就是致富金句「沒有不勞而獲的工作，也沒有坐享其成的收穫，如果你很羨慕別人的財力，請你自己要更努力」。
資料來源：藍心湄臉書
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今天中午，藍心湄在粉專上傳一張照片，只見她戴卡車司機帽、一身便裝，手拿一只錢包，站在一間平價五金雜貨店的走道留影，配文寫下：「好不容易到了這個年紀...就別對自己太摳門了吧...購物會有短暫快樂，同樣能為前額葉強效充電。」
見到藍心湄磨刀霍霍準備血拚一番，網友紛紛表示：「原來這種地方也能買快樂」、「整排店家都可以買下來了吧」、「這樣更好買，一次購足」、「花錢就是開心」、「狂購物都這麼節儉」、「原來有前額葉強效充電的功效！應該是沒副作用」、「這種店能刷卡嗎」、「好接地氣！」
藍心湄曾經分享理財心法，她不玩股票、不買基金，長年靠演藝工作和餐廳等副業賺錢，目前手上的不動產也只有台北仁愛圓環附近上百坪土地，以及2012年搬進、160坪的瑞安街「瑞安璞石」豪宅，她另收藏價值不斐的古董家具，早期曾賣出，現在幾乎不賣。
聽過不少旺財妙招，藍心湄最相信「善待你的鈔票」這一招，她平時不會把鈔票隨便亂折、亂揉，一定會整齊地收好，「對它好，它才會在你身邊留下來」，藍心湄也聽從風水師建議，家裡格局方方正正，在財位上放阿公、阿嬤、爸爸留下的「手尾錢」當錢母，以庇佑子孫財源滾滾。
此外，藍心湄反對過度委屈自己的極端省錢法，認為在能力範圍內適時犒賞自己，如買個精品包、吃大餐或出國旅遊，能讓心情保持愉悅，有了這種快樂的犒賞，下個月才會有源源不絕的動力繼續認真工作、好好加班，形成正向的財富循環，最後就是致富金句「沒有不勞而獲的工作，也沒有坐享其成的收穫，如果你很羨慕別人的財力，請你自己要更努力」。
資料來源：藍心湄臉書