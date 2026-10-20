我是廣告 請繼續往下閱讀

距離選舉投票日倒數39天，台北市長選戰早已打得火熱，信民兩岸研究協會今（20）日公布最新民調，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3％，領先尋求連任的台北市長蔣萬安33.3％，在政壇投下一顆震撼彈。對此，國民黨彰化縣長參選人魏平政也忍不住在臉書自嘲：「沒想到蔣萬安輸得比我還多」，意外引發熱議。根據聯合報民調中心日前針對彰化縣長選舉所做的調查，民進黨參選人陳素月支持度為32％，國民黨參選人魏平政則為16％，彼此相差了16個百分點。對照台北市長最新民調，沈伯洋領先蔣萬安17個百分點；相較於9月調查，沈伯洋增加了9.8個百分點，蔣萬安則減少8.4個百分點。魏平政今天在個人臉書寫下「沒想到蔣萬安輸得比我還多」，接著又說：「我一定要繼續努力，不然我的民調數字，下次可能是負的！」不少網友留言稱讚他幽默、有才，能在選情不利的情況下自我調侃。魏平政隨後表示，這段文字原本只是寫給妻子和女兒看的，想要「自娛娛人」，後又擔心引發困擾，因此將貼文改為不公開。魏平政進一步強調，他不相信蔣萬安的支持度真的會落後沈伯洋17個百分點，就像自己落後陳素月16個百分點一樣。魏平政認為，可能受到「寒蟬效應」影響，部分藍營支持者不願表態，形成隱性支持，因此民調未必能完整反映實際投票情況，等到選舉當天才會真正激發出來。魏平政也指出，從聯合報系過去針對彰化縣長選舉所做的民調來看，陳素月支持度相較先前其他調查有所下降，而自己的支持度則有上升趨勢。魏平政並提到，目前仍有約42％受訪者尚未表態，其中包括藍營、白營及中間選民，因此他會繼續努力爭取支持，盼能在最後選戰中取得勝利。