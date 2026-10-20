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澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議，張姓男子先後持有2張中獎千萬元發票及多張高額獎項發票前往兌領，因銀行員察覺有異疑有冒詐領之虞，通報警方展開調查。財政部賦稅署長樓美鐘今（20）日也召開記者會說明，有1張千萬發票中獎人已出示憑據要領獎，顯見張男確有冒詐領發票中獎獎金情形，並已知張男共持18張中獎發票領獎，其中有3張沒給獎，成功領走逾19萬獎金，全案目前由檢警偵辦中，若確定冒領，國稅局將依規定追回獎金，維護給獎制度公平性。樓美鐘進一步說明，財政部對於統一發票給獎有多重防杜冒領機制，代發獎金單位也要依統一發票給獎辦法辦理，也有標準作業流程供代發獎金單位落實執行，亦訂有防杜以不正常方法冒領獎金相關規定，若發現疑似有冒領獎金，會請國稅局查詢。財政部在上周就接獲訊息，澎湖張男涉嫌拿多張中獎發票去領獎，之後便請國稅局進行了解。據了解，張男先後已持中獎發票領取獎金，最近又拿2張中千萬元發票向銀行兌領，行員發現張男辦理領獎時神情異常，手上拿幾張中獎發票，又一下子拿2張中千萬發票，這幾乎史無前例，因此進行通報及報警。事後，代發獎金機構也查到，張男也領過中獎發票小額獎金，確實與一般中獎情況有異，因此，啟動暫緩給獎，而且2張千萬發票，有一張實際中獎人已出面，並提出相關領獎依據要領獎，樓美鐘強調，顯然張男確實有冒領發票獎金情況，目前全案由檢調立案偵辦，若確定冒領，國稅局依規定會追回獎金。目前財政部統計，張男共持18張中獎發票領獎，其中有3張沒給獎包括2張千萬元及20萬元，已發出逾19萬元，單張最高4萬元。至於張男如何中獎發票資訊，財政部表示，還在配合檢警，並協助釐清相關手法。對於未來是否將修正統一發票領獎機制或優化統一發票系統，財政資訊中心副主任謝明峯指出，目前清查結果，並沒有發現系統遭駭客入侵的情形，並設有第2個人重複領獎的警告機制，而且重複兌獎、重複註記制度上線以來，並沒有發現大規模類似情形，因此，評估目前系統機制設計、資訊系統還是在安全的狀態。