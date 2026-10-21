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▲2026淘寶雙11商品官方立減85折，參加淘寶官方帳號活動還有機會抽iPhone 18 Pro Max手機，以及人氣演員張凌赫的貼圖及限量周邊商品等。（圖／淘寶提供）

家具直郵再升級！超過5000萬件大件家具送到家

▲淘寶依據台灣用戶的搜尋與購買趨勢，規劃六大專區。（圖／淘寶提供）

持續優化跨境購物體驗，支付、物流與售後全面升級

▲淘寶雙11官方立減85折起，疊券最低72折，再享多項限量優惠。（圖／淘寶提供）

雙11優惠接力登場！折扣、支付回饋與限量好禮同步加碼

淘寶天貓海外（淘寶）宣布，今年雙11於10月20日晚間8點至11月13日登場，繼今年618推出沙發直郵服務後，淘寶進一步擴大至床組、桌、椅、櫃等5大家具品項，超過5000萬件商品支援「跨境直郵」，並提供指定商品送貨上門、安裝、破損賠付及部分家具在地退貨服務。淘寶指出，雙11期間商品享官方立減85折、疊券後72折優惠，活動期間還有更多限定消費券陸續推出；88VIP會員即日起可領取總面額最少人民幣1555元的專屬消費券。此外，參加淘寶官方帳號活動還有機會抽iPhone 18 Pro Max手機，及人氣演員張凌赫的貼圖及限量周邊商品等。淘寶提到，今年雙11將家具直郵服務從沙發擴展至床組、桌類、椅類及櫃類，涵蓋餐桌、電競桌、衣櫃、鞋櫃等商品，並納入更多超過70公斤的大型家具。透過官方跨境物流與在地合作夥伴，串接通關、運輸、指定商品送貨上門及安裝服務，另提供付費送上樓選項，搭配破損賠付與部分家具在地退貨服務，降低大型家具跨境採購門檻。淘寶觀察，台灣消費者除價格外，也更加重視商品品質、設計及實用性。今年雙11聚焦家具家居、服飾、運動戶外、3C數位、興趣收藏及美妝日用品六大品項，從租屋收納、冬季穿搭、露營裝備到電競周邊與動漫收藏，提供多元好店好貨，滿足消費者不同生活需求與興趣。淘寶提到，持續優化在地支付、物流及售後服務，支援中信全球付、街口支付、Apple Pay、國際信用卡及超商取貨付款等多元方式。未使用信用卡消費者，也可透過超商取貨付款完成跨境購物。另外，雙11期間，用戶透過街口支付綁定信用卡付款，還能享有免手續費優惠。物流方面，海量商品滿人民幣99元（約台幣484元）享免運，今年淘寶官方物流推出快捷、標準2種時效方案，搭配「直郵與集運模式」，讓消費者在結帳時即可依自身需求選擇最適合的配送方案，平台並確保時效的穩定性與可預期性，讓消費者不再為「不知道什麼時候到」而焦慮。售後方面，淘寶超過13億件商品支援退貨，其中逾3億件可於本地超商退貨、逾10億件支援跨境退貨；消費者也可加購尊榮服務，享有包稅及丟件、破損、缺件、錯單等售後保障。10月20日晚間8點至11月13日，指定商品享官方立減85折、疊券72折優惠，另有每日直郵運費券、尊榮服務5折加購及指定支付回饋。88VIP會員首波可領取7張、總面額人民幣1555元專屬消費券；Visa、街口支付及多家銀行亦推出限時優惠。活動期間完成指定任務，還有機會獲得張凌赫與淘小寶表情貼圖、iPhone 18 Pro Max、AirPods Pro 3、7-ELEVEN電子禮券及張凌赫周邊禮盒等好禮。各項優惠資格、名額、回饋上限及使用限制，依淘寶活動頁面與合作支付業者、銀行公告為準。