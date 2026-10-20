薔琵颱風又強又大，衛星雲圖完全顯示其驚人結構，前中央氣象局局長鄭明典表示，薔琵颱風經過眼牆置換後，颱風眼持續擴大，直徑恐超過100公里，且外觀接近正圓，中央氣象署預估，薔琵今明兩天仍有增強空間，周五（10月23日）最接近台灣，北部、宜蘭、花蓮慎防局部大雨或豪雨。
薔琵颱風眼很大 鄭明典：直徑恐超過100公里
鄭明典透過臉書發文分享，薔琵颱風在第一次眼牆置換之後，再出現的颱風眼就持續偏大，最近幾個小時又更放大，如果看眼牆裡深對流的邊緣，颱風眼的直徑可能超過100公里，「而這麼大的颱風眼，外觀上還是接近正圓，表示颱風還是很強。」
薔琵今明恐再增強 暴風半徑有望達300公里
氣象署預報員曾昭誠說明，薔琵轉為強颱後，周日晚上因為結構重整稍微減弱，周一上午重新增強後，也突破最大強度，且由於整體海溫還是有利發展，因此今天白天，颱風近中心風速來到每秒55公尺，強烈地旋轉中心，也讓颱風眼變得更加清晰。
曾昭誠提及，薔琵颱風在今明兩天，預期強度還會有些提升，近中心風速上看每秒55公尺，暴風半徑也有到達300公里的潛力，直到周五靠近台灣時，會因為海溫變低、北方乾空氣影響，慢慢減弱為中颱。
薔琵周五最接近台灣 北轉角度仍有變數
路徑方面，曾昭誠強調，薔琵颱風周四高壓減弱後會逐漸往北轉向，北轉角度仍有不確定性，周五、周六究竟會「偏東更遠離台灣」或「偏西更靠近台灣」，還需要時間觀察，預估明天深夜至周四上半天發布海上警報，若路徑更接近台灣，周四晚間也有機會發布陸上警報。
周五是薔琵颱風最接近台灣，特別是北部、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨，周六颱風逐漸往北遠離，但北部仍有局部大雨、豪雨，東半部、中部山區偶有降雨發生，其他地區多雲為主。
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鄭明典透過臉書發文分享，薔琵颱風在第一次眼牆置換之後，再出現的颱風眼就持續偏大，最近幾個小時又更放大，如果看眼牆裡深對流的邊緣，颱風眼的直徑可能超過100公里，「而這麼大的颱風眼，外觀上還是接近正圓，表示颱風還是很強。」
氣象署預報員曾昭誠說明，薔琵轉為強颱後，周日晚上因為結構重整稍微減弱，周一上午重新增強後，也突破最大強度，且由於整體海溫還是有利發展，因此今天白天，颱風近中心風速來到每秒55公尺，強烈地旋轉中心，也讓颱風眼變得更加清晰。
曾昭誠提及，薔琵颱風在今明兩天，預期強度還會有些提升，近中心風速上看每秒55公尺，暴風半徑也有到達300公里的潛力，直到周五靠近台灣時，會因為海溫變低、北方乾空氣影響，慢慢減弱為中颱。
路徑方面，曾昭誠強調，薔琵颱風周四高壓減弱後會逐漸往北轉向，北轉角度仍有不確定性，周五、周六究竟會「偏東更遠離台灣」或「偏西更靠近台灣」，還需要時間觀察，預估明天深夜至周四上半天發布海上警報，若路徑更接近台灣，周四晚間也有機會發布陸上警報。
周五是薔琵颱風最接近台灣，特別是北部、宜蘭、花蓮有局部大雨或豪雨，周六颱風逐漸往北遠離，但北部仍有局部大雨、豪雨，東半部、中部山區偶有降雨發生，其他地區多雲為主。