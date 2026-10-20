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台女倒臥血泊中 警方與調查人員揭死者與兇嫌同房

事發飯店在哪？

日本山梨縣富士河口湖町一間知名連鎖飯店於19日發生一起命案，一名30多歲台灣女子被發現死於客房內，警方已將同在現場的一名27歲台灣籍女子依違反《銃刀法》逮捕，警方也透露最新調查結果。事件發生於19日上午8時左右，飯店員工因發現參加團體旅遊的該名30多歲女性未於集合時間出現，前往客房查看時，驚見其倒臥在血泊中且已無生命跡象。根據辦案人員最新透露，死者頸部至少有一處由刀刃物造成的深度割傷，警方已在現場扣押相關刀械。警方調查指出，涉案女子為同房的台灣27歲嫌犯楊閔涵，其因無正當理由持有長約12公分的刀具，已依違反《銃刀法》遭當場逮捕。楊嫌對持刀一事供認不諱。警方調查，楊嫌與死者參加同一個旅遊團，警方目前正針對楊嫌進行深入調查，以釐清被害人的確切死因與案發經過。由山梨電視台的畫面顯示，可看到這間位於富士河口湖的飯店，是日本知名的連鎖飯店Route Inn，飯店窗外就能望向河口湖以及河口湖大橋，是許多台灣人前往該處旅遊時也會選擇的飯店之一。