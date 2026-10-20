蘋果iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max上市滿一個月，科技YouTuber Tim哥近日分享使用心得，雖然新機主打A20 Pro晶片、可變光圈與縮小版動態島，但實際使用後，最有感的反而是續航力、快充、散熱與錄影表現4大升級。不過，新機並非毫無缺點，尤其iPhone 18 Pro Max重量來到249公克，加上長焦鏡頭近距離拍攝仍有限制，都是購買前必須考量的地方。
iPhone 18 Pro續航大升級！30分鐘充電近8成
電池續航是這次iPhone 18 Pro系列最實用的升級之一，Tim哥提到，實際使用iPhone 18 Pro Max一整天，即使沒有攜帶行動電源，隔天早上仍剩約22%電量，依照使用強度不同，有機會撐到一天半。根據外媒《Tom's Guide》的5G連續瀏覽網頁測試，iPhone 18 Pro續航比前代增加56分鐘；iPhone 18 Pro Max則較前代增加33分鐘。
快充表現同樣提升，根據評測整理資料，使用65W充電器，iPhone 18 Pro充電15分鐘可達48%，30分鐘達78%；iPhone 18 Pro Max則分別達44%及77%。對於經常在外工作、拍照或錄影的人而言，出門前短暫充電，就能迅速補充電力。
A20 Pro散熱更穩定！Pro Max優勢更明顯
iPhone 18 Pro系列搭載A20 Pro晶片與改良後的均溫板，長時間玩遊戲、錄製影片或執行高負載工作時，能降低因過熱造成效能下降的情況。根據3DMark壓力測試，iPhone 18 Pro Max效能穩定度達79.4%，明顯高於前代的65.2%；iPhone 18 Pro則為62.8%，略高於17 Pro的61.1%。
可變光圈夜拍進步！長焦鏡頭仍有2缺點
相機方面，iPhone 18 Pro新增可變光圈，可依照拍攝環境調整進光量與景深。Tim哥先前也曾分享，白天將光圈縮小至F4，拍攝燈光或太陽時，可以創造星芒效果；到了夜間則能透過大光圈增加進光量，改善低光環境的照片品質。
不過，可變光圈並非所有情況都能看出明顯差異，如果只是白天拍攝一般人物、風景或生活照，與前代相比，未必會有令人驚豔的改變。長焦鏡頭最近對焦距離約65公分，部分自動切換鏡頭的情況下，甚至需要接近1公尺才能對焦。因此，若想拍攝桌上食物、小物或近距離特寫，操作仍不夠方便。此外，夜間面對強光源時，也可能出現眩光及鬼影。
錄影功能更完整！原生相機就能手動調整
iPhone 18 Pro系列在低光環境下的曝光控制更穩定，暗部雜訊有所改善，亮部也較不容易過曝。搭配Audio Mix混音功能，使用者可在拍攝後調整背景聲音、強化人聲，對經常錄製訪談、Vlog或活動影片的人而言相當方便，原生相機提供更完整的專業控制，包括光圈、快門、手動對焦與白平衡等設定，讓使用者不必完全仰賴第三方攝影App，也能進行更細緻的影像創作。
iPhone 18 Pro Max變重！249公克長時間握持有感
雖然新機續航、相機與效能有所提升，但重量也跟著增加。iPhone 18 Pro重量為211公克，比前代增加5公克；iPhone 18 Pro Max則重達249公克，比上一代的233公克增加16公克。小尺寸Pro的重量差異相對有限，但Pro Max裝上保護殼後，長時間單手滑手機、躺著看影片，或拿著手機進行拍攝時，沉重感會更加明顯。對於重視手感、經常單手操作的人而言，6.3吋的iPhone 18 Pro可能是較均衡的選擇；若更在意大螢幕、續航及長時間效能，則可考慮Pro Max，但必須接受重量增加的取捨。
iPhone 18 Pro值得換嗎？Tim哥點名3類果粉
至於現在是否值得換機，Tim哥建議，iPhone 17 Pro使用者不一定要急著升級，可以再觀望一年；使用iPhone 16系列或更舊機型的人，則較容易感受到相機、效能及續航的進步。若目前使用iPhone 15 Pro或更早機型，換上iPhone 18 Pro系列，在續航、散熱與拍攝功能方面會有較完整的升級。
iPhone 16 Pro使用者則可依照是否重視夜間錄影、電池續航與專業攝影功能決定；至於iPhone 17 Pro使用者，除非是重度遊戲玩家、影像創作者，或特別想體驗可變光圈，否則沒有立即換機的必要。
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電池續航是這次iPhone 18 Pro系列最實用的升級之一，Tim哥提到，實際使用iPhone 18 Pro Max一整天，即使沒有攜帶行動電源，隔天早上仍剩約22%電量，依照使用強度不同，有機會撐到一天半。根據外媒《Tom's Guide》的5G連續瀏覽網頁測試，iPhone 18 Pro續航比前代增加56分鐘；iPhone 18 Pro Max則較前代增加33分鐘。
快充表現同樣提升，根據評測整理資料，使用65W充電器，iPhone 18 Pro充電15分鐘可達48%，30分鐘達78%；iPhone 18 Pro Max則分別達44%及77%。對於經常在外工作、拍照或錄影的人而言，出門前短暫充電，就能迅速補充電力。
iPhone 18 Pro系列搭載A20 Pro晶片與改良後的均溫板，長時間玩遊戲、錄製影片或執行高負載工作時，能降低因過熱造成效能下降的情況。根據3DMark壓力測試，iPhone 18 Pro Max效能穩定度達79.4%，明顯高於前代的65.2%；iPhone 18 Pro則為62.8%，略高於17 Pro的61.1%。
可變光圈夜拍進步！長焦鏡頭仍有2缺點
相機方面，iPhone 18 Pro新增可變光圈，可依照拍攝環境調整進光量與景深。Tim哥先前也曾分享，白天將光圈縮小至F4，拍攝燈光或太陽時，可以創造星芒效果；到了夜間則能透過大光圈增加進光量，改善低光環境的照片品質。
不過，可變光圈並非所有情況都能看出明顯差異，如果只是白天拍攝一般人物、風景或生活照，與前代相比，未必會有令人驚豔的改變。長焦鏡頭最近對焦距離約65公分，部分自動切換鏡頭的情況下，甚至需要接近1公尺才能對焦。因此，若想拍攝桌上食物、小物或近距離特寫，操作仍不夠方便。此外，夜間面對強光源時，也可能出現眩光及鬼影。
iPhone 18 Pro系列在低光環境下的曝光控制更穩定，暗部雜訊有所改善，亮部也較不容易過曝。搭配Audio Mix混音功能，使用者可在拍攝後調整背景聲音、強化人聲，對經常錄製訪談、Vlog或活動影片的人而言相當方便，原生相機提供更完整的專業控制，包括光圈、快門、手動對焦與白平衡等設定，讓使用者不必完全仰賴第三方攝影App，也能進行更細緻的影像創作。
iPhone 18 Pro Max變重！249公克長時間握持有感
雖然新機續航、相機與效能有所提升，但重量也跟著增加。iPhone 18 Pro重量為211公克，比前代增加5公克；iPhone 18 Pro Max則重達249公克，比上一代的233公克增加16公克。小尺寸Pro的重量差異相對有限，但Pro Max裝上保護殼後，長時間單手滑手機、躺著看影片，或拿著手機進行拍攝時，沉重感會更加明顯。對於重視手感、經常單手操作的人而言，6.3吋的iPhone 18 Pro可能是較均衡的選擇；若更在意大螢幕、續航及長時間效能，則可考慮Pro Max，但必須接受重量增加的取捨。
至於現在是否值得換機，Tim哥建議，iPhone 17 Pro使用者不一定要急著升級，可以再觀望一年；使用iPhone 16系列或更舊機型的人，則較容易感受到相機、效能及續航的進步。若目前使用iPhone 15 Pro或更早機型，換上iPhone 18 Pro系列，在續航、散熱與拍攝功能方面會有較完整的升級。
iPhone 16 Pro使用者則可依照是否重視夜間錄影、電池續航與專業攝影功能決定；至於iPhone 17 Pro使用者，除非是重度遊戲玩家、影像創作者，或特別想體驗可變光圈，否則沒有立即換機的必要。