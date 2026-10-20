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澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議，張姓男子先後持有2張中獎千萬元發票及多張高額獎項發票前往兌領，因銀行員察覺有異疑有冒詐領之虞，通報警方展開調查，財政部賦稅署長樓美鐘今（20）日召開記者會也證實，其中1張千萬發票確定是冒領，因真正中獎人已出示憑據要領獎，只是對於冒領手法，財政部目前也百思不得其解，評估目前系統機制設計、資訊系統還是在安全的狀態，不認為兌獎機制被破解，會配合檢警調查釐清。樓美鐘指出，賦稅署在上週就接獲訊息，隨即交由所轄國稅局儘速查證釐清。據了解，張男先後持2張千萬元特別獎中獎發票向銀行兌領，因行員察覺張男另持多張中獎發票且神色不寧，疑有冒詐領統一發票中獎獎金之虞，即依規定通報管制，並報請警察機關協助調查，代發獎金機構也查到張男還兌領多張小額且非其居住地的營業人所開立中獎發票，似違常情，為維護民眾兌領獎權益，因此，依規定暫緩給獎。樓美鐘進一步表示，這次中獎的發票的確是營業人有開立，發票是真的，但真正消費的人不是張男，一般來說民眾發票中獎後，在超商機台提供一定正確的資訊，列印電子發票證明聯就可領獎，嫌疑人也是用這樣的機制，只是嫌疑人如何取得領獎資訊，財政部也百思不得其解，也是財政部想了解的地方，將協助檢警調查釐清。對於統一發票兌獎系統的安全性，財政資訊中心副主任謝明峯則強調，目前清查結果，並沒有發現系統遭駭客入侵的情形，並設有第2個人重複領獎的警告機制，重複兌獎、重複註記制度上線以來，也沒有發現大規模類似情形，因此，評估目前系統機制設計、資訊系統還是在安全的狀態。有網友猜測未歸戶的雲端發票可能存在驗證漏洞，質疑有人透過AI機器人反覆測試隨機碼取得領獎資料，謝明峯表示，公用事業中獎發票，可持帳單到超商列印，帳單上條碼很多，有一段是領獎條碼，數字有20至30碼，不需輸入隨機碼，真正需要輸入是帳單條碼，而私人企業部分，會員載具涉及不同發行機構的規則，無法替各家說明規定，至於嫌疑人如何取得這些資訊，也還在配合檢警調查，協助釐清相關手法。