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台中成熟商圈土地開發空間有限，根據彙整資料與市調顯示，北屯崇德、西區草悟及西屯七期三大商圈，近年均出現高價土地交易，其中七期寶輝建設購入歐風旅館基地，每坪土地單價達388.3萬元；崇德與草悟商圈也有每坪逾250萬元的購地案件，後續推案動向受到關注。北屯崇德商圈重大建設不斷，除漢神洲際購物廣場、北屯國民運動中心已啟用外，未來還有太子置地廣場、以及日勝生與文心崇德站共構的複合商場接續到位。另中捷綠線文心崇德站將與規劃中的捷運紅線交會，商業動能與生活機能同步提升，使得崇德商圈成為北台中少數兼具市中心機能與建設前景的發展區域。觀察近年崇德商圈周邊建商購地資訊，土地單價屢創新高，國泰建設締造北屯四期地王交易紀錄；近期又傳出大毅建設以每坪土地單價約260萬元，收購海頓汽車旅館房地，業界推估，該基地未來推案單價，將挑戰每坪83萬元以上。建商持續高價布局，也反映出崇德商圈的地段價值備受市場肯定。此外，國泰建設插旗崇德商圈的「國泰文心崇德新案」，將率先於今年第四季進場，基地座落於北平路、河北路口，與主幹道崇德路、文心路相距一街之隔，步行文心崇德捷運站只需數分鐘。又緊鄰北平、天津等生活商圈，區位條件優異，加上資深建商的品牌信任度，尚未開案已有大批購屋者詢問。西區草悟商圈則以藝文場館、綠地及商業活動形成生活特色，公益路周邊土地整合不易。近年於區內購地建商有亞昕國際與璞真建設，其中璞真建設所屬的勤美集團，長期深耕該區域，深知地段價值潛力並與之共榮發展，不惜費時多年，以每坪單價255萬元整合土地，創下台中西區土地天價紀錄，未來推案價格將挑戰8字頭。而區內預售新案如「勤美之真」緊鄰草悟商圈核心，銷售成績亮眼，最高成交價格站上85.39萬元。鄰近的新成屋「勤美之森」含裝潢的實品屋交易，則是躍上單價9字頭。七期方面，建商持續尋找可開發基地。除寶輝建設以每坪388.3萬元購入歐風旅館基地，坤悦開發購入惠國段土地，每坪單價約302萬元，兩案推案時間均未定。區內聯聚、寶輝部分預售案，據市調已有單價百萬元以上產品，拉抬中部整體高端房市水位，也反映出「地段為王」仍舊炙手可熱的購屋心態。