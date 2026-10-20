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中華職棒37年台灣大賽G3今（20）日持續在臺北大巨蛋進行，賽前雙方公布先發打線，手握2勝的味全龍，打線作出微調，劉俊緯回到先發指定打擊，張祐銘則板凳出發，前役擊出逆轉致勝3分砲的小將曾聖安，G3繼續先發打第9棒。兄弟方面，前2戰合計16支0的雙箭頭張士綸、張仁瑋仍持續先發，兄弟主帥平野惠一解釋，球隊能進入台灣大賽，也是多虧這2位潛力新星，「另外就是站在『教育』的意義，他們倆未來勢必會成為主力，該如何調整很重要，持續放他們上場，是有這樣的意義。」手握2勝的龍隊，G3打線做出微幅變動，由劉俊緯接替張祐銘扛先發指定打擊。「FA雙星」棒次互換，陳子豪扛5棒、朱育賢打6棒，至於G2擊出致勝逆轉3分砲的20歲小將曾聖安G3繼續先發，打第9棒、右外野手。雖然手握2勝優勢，龍隊總教練葉君璋仍不敢大意，坦言沒特別的感覺，「我們只是把握住主場優勢，再來換對方主場，我不會覺得有2勝機會很大，沒4勝之前幾勝都沒有。」兄弟方面，前2戰雙箭頭張士綸、張仁瑋合計16打數無安打，此役仍被排在先發前2棒。兄弟總教練平野惠一表示，「確實有考慮將他們換下場的想法，不過能夠打入台灣大賽，也是多虧這2位選手。」平野指出，兄弟這對雙箭頭還很年輕，「希望多給他們經驗，也是為了球隊未來著想。」平野以「教育」的出發點來解釋張士綸、張仁瑋持續先發的原因，「他們倆勢必未來會成為主力，當成為主力選手後，不管狀況好或差都要去上場，如何調整就是很重要的事情，持續放他們上場，是有這樣的意義。」第一棒：李凱威第二棒：郭天信第三棒：張政禹第四棒：劉基鴻第五棒：陳子豪第六棒：朱育賢第七棒：劉俊緯第八棒：蔣少宏第九棒：曾聖安先發投手：鋼龍第一棒：張士綸第二棒：張仁瑋第三棒：曾頌恩第四棒：陳俊秀第五棒：王威晨第六棒：江坤宇第七棒：黃韋盛第八棒：高宇杰第九棒：岳政華先發投手：羅戈