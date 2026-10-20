曾在低潮時打給林家正，後者安慰他，「你不管遇到什麼，一切都是好事。」讓他心情豁然開朗。

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鄭宗哲、林家正互相鼓勵 也會閒聊打屁

因為我們有群組，然後都會傳一些影片在上面。然後也會有什麼打擊姿勢之類的，有時候慶祝對方也會互相看ㄧ下，或者是最近聽到隊友講什麼，就會交換一些資訊。

被林家正一句話狂灌雞湯 鄭宗哲笑說：蠻好的

像我有一個學弟也很鼓勵我，他都說，『你幹嘛怕，你就是不要怕，你人生還有什麼好失去的？你都打這樣了，然後你、你在怕什麼？欸，沒有大聯盟又怎麼樣？你還需要證明什麼？』

波士頓紅襪大聯盟台將鄭宗哲，今（20）日返台舉行記者會，會後與媒體聊到今年心境變化，期間朋友的鼓勵也是很大一環，包含與摯友林家正跨越時差的深夜談話，兩人甚至與其他好友建立群組，互相聊天打氣，鄭宗哲提到，鄭宗哲今年續留美國打拼，林家正則轉往日本職棒發展，但時差卻沒有影響兩人交情，「有時我早上他晚上，有空就接就接，沒接就沒接。無聊也會互傳影片給對方。」鄭宗哲回想到，兩人好像真的蠻常聯絡，「鄭宗哲還記得有次低潮，深夜打給林家正，對方耐心聽完後，只安慰他一句話「倒也沒有什麼就是改變人生那種。只是他之前跟我講，『你不管遇到什麼，一切都是好事。』就是這種話就是會記住，然後覺得蠻好的。」鄭宗哲笑說，自己蠻常打給朋友閒聊，「鄭宗哲聽完後，才發現自己有時候會一直鑽牛角尖。「可是當自己真的放得比較輕鬆的時候，才有辦法做到自己想要的樣子。不然有時候真的是對自己會要求太多、會太緊繃。」