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▲新光三越天母店針對週年慶首五日，也精選超過50款限時優惠商品，涵蓋保養品、運動用品及家電。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越天母店針對週年慶首五日，也精選超過50款限時優惠商品，涵蓋保養品、運動用品及家電。（圖／新光三越提供）

▲新光三越今年週年慶也推出寶可夢30週年聯名卡友禮，活動期間出示新光三越貴賓卡、銀卡或金卡，並刷指定信用卡達到消費門檻，即有機會獲得限量聯名周邊。（圖／翻攝自官網）

▲大葉高島屋2026年週年慶在10月8日至27日盛大登場，為期20天。（圖／記者鍾怡婷攝）

天母店商圈百貨週年慶登場了！新光三越台北天母店週年慶於10月22日至11月15日盛大登場，除了祭出會員最期待的「化妝品單筆滿2000送2000點」、「全館累計滿5000送 5000 點」，以及首七日指定商店「單筆刷10000送10000 點」超狂回饋外，多款保養品組合下殺，最低達到4.5折，刷指定信用卡達門檻，還可獲得「寶可夢 30 週年」紀念週邊。新光三越天母店今年全年營收預估可達15億元，年增2%；週年慶將於10月22日登場，檔期業績目標為3.9億元，預估成長1%。成長動能來自於家用、3C及化妝品等業種。新光三越台北天母店週年慶自10月22日至11月15日登場，首波滿額回饋自10月22日起至11月4日止，化妝品單筆滿2,000元送2,000點skm points，全館累計滿5,000元送5,000點；名品、大家電、法雅客及[i]Store單筆滿1萬元，則可獲得5,000點。首7日限定優惠更升級，10月22日至10月28日，於名品、大家電、法雅客及[i]Store使用skm pay單筆刷滿1萬元，即可獲得1萬點skm points。新光三越聯名卡搭配skm pay消費，全館累計滿8,000元送3,000點；持台新銀行新光三越聯名卡，於化妝品累計消費滿2萬元，再送4,000點，數量有限。此外，指定銀行搭配skm pay消費，全館累計滿8,000元送2,000點、滿3萬元送6,000點、滿10萬元送1萬6,000點，均為限量回饋。新光三越天母店針對週年慶首五日，也精選超過50款限時優惠商品，涵蓋保養品、運動用品及家電。其中，10月22日首日限定優惠包括SK-II超限量青春加大雙重組，特價8,091元、價值1萬5,904元，約5.1折；ESTEE LAUDER小棕修護鐵粉組特價7,200元、價值1萬3,350元，約5.4折；LANCOME小黑水雙重組特價4,500元、價值8,038元，約5.6折。其他限時優惠還包括10月24日登場的adidas TERREX登山鞋，特價1,999元，原價3,690元；10月25日智慧生活優惠則有LG PurCare AeroBooster專業版空氣清淨機，特價1萬5,900元，原價2萬1,900元，以及iRobot AI滾筒活熱水掃拖旗艦機皇，特價2萬5,999元，原價4萬6,880元，約5.5折。除了滿額點數與商品折扣，新光三越今年週年慶也推出寶可夢30週年聯名卡友禮，活動期間出示新光三越貴賓卡、銀卡或金卡，並刷指定信用卡達到消費門檻，即有機會獲得限量聯名周邊。新光三越聯名卡限定贈品包括10月22日至23日單筆消費滿2,000元贈送遮陽傘，11月5日至6日單筆滿2,000元贈送摺疊購物袋。指定銀行卡友也有不同檔期好禮，10月24日至25日單筆滿3,000元可獲得壓縮旅行收納袋；10月29日至31日台新銀行卡友單筆滿3,000元可獲得摺疊旅行袋；10月31日至11月1日單筆滿3,000元可獲得折疊椅；11月7日至8日單筆滿2,000元可獲得行李束帶；11月14日至15日單筆滿2,000元則可獲得可拆卸化妝包，數量有限，送完為止。大葉高島屋週年慶則是在10月8日至27日盛大登場，為期20天。點數回饋部分，今年「滿千送百」活動再加碼，全館消費每滿3800元，即可獲贈價值400元點數（1600點）；家電區消費每滿6,000元即可獲得價值300元點數（1200點）。在營運表現方面，大葉高島屋年營收目標超過55億元，並朝60億元邁進；今年週年慶則設定8億元目標，較去年7.3億元增加約9.6%。