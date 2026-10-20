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美國、非洲原油運費太貴 亞洲煉油廠改變採購策略

台灣中油改買6批中型油輪原油 中東產油商吸收運費

運費侵蝕煉油利潤 業者仍須維持生產

中東戰事持續衝擊全球石油運輸，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）油輪遇襲風險升高，加上船舶供應吃緊，導致國際油輪運費飆升至接近歷史高點。為降低原油進口成本，亞洲煉油業者開始改用較小型油輪、長期租賃船舶，或直接向中東產油國購買包含運費的原油。台灣中油也調整採購方式，近期改以6批中型油輪運送原油，取代過去慣用的超大型油輪。根據《路透社》報導，隨著中東產油國9月加速出口原油，透過油輪接駁及船對船轉運方式，將石油運出荷姆茲海峽，導致大量船舶滯留波斯灣。加上近期油輪遇襲事件增加，航運風險溢價攀升，現貨油輪運價在10月初創下歷史新高。全球能源貿易商維多集團（Vitol）亞洲主管加拉格爾（Kieran Gallagher）指出，約80艘超大型油輪（VLCC）投入荷姆茲海峽接駁運輸，壓縮其他航線的船舶供給，使美國原油運往亞洲的運費一度高達每桶40美元。高昂運費使亞洲及歐洲煉油廠減少採購遠距離原油，迫使美國及西非產油商擴大現貨折價幅度，以吸引買家。台塑石化總經理林克彥向《路透社》表示，「目前運費實在太貴了，所以來自非洲與美國的原油根本無法順利運抵亞洲。」除了中東產油商之外，願意租用油輪的企業並不多。他指出，亞洲買家正利用長期租賃船舶降低運輸成本。韓國煉油業者也採取類似策略，結合現貨租船、長期租約及既有庫存，維持原油供應。為降低成本，部分亞洲煉油廠開始改用阿芙拉型油輪（Aframax）。這類船舶每艘約可裝載60萬桶原油，遠低於超大型油輪的200萬桶，但在目前市場條件下，兩者平均每桶運輸成本已相當接近。交易商透露，台灣中油上週購入6批使用阿芙拉型油輪運送的原油，取代過去每月通常採購的2至3批超大型油輪貨載。韓國最大煉油業者SK Energy也租用阿芙拉型油輪Samos，預計11月初裝載美國原油，租船費用達2300萬美元。另一方面，阿布達比國家石油公司（ADNOC）及沙烏地阿美（Saudi Aramco）近期也向亞洲買家出售包含運送安排的原油，由賣方負擔運輸成本，以維持出口量。航運成本上漲也改變全球原油市場價格。歐洲煉油廠轉向採購鄰近的北海原油，使北海即期布蘭特原油溢價上週創下每桶超過20美元的紀錄；部分西非原油則因運費高昂，折價幅度擴大至每桶20美元。儘管煉油業者的毛利潤估計超過每桶40美元，但運費及保險成本正大幅侵蝕獲利。林克彥表示，台塑石化仍須維持煉油廠運轉，以履行既有合約義務；扣除中東原油運費及保險成本後，每桶淨煉油利潤仍超過10美元。摩根士丹利分析師指出，目前煉油利潤處於高檔，加上原油庫存偏低，使煉油廠即使面對昂貴運費，仍有採購需求。部分歐洲煉油業者甚至延後第四季歲修，希望把握當前的高利潤行情。