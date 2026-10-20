強烈颱風薔琵持續逼近台灣，各國稍早最新路徑預報也已經達成共識，薔琵颱風將會北轉而不是直接侵襲台灣，不過氣象粉專「台灣颱風論壇」也分享最新衛星雲圖指出，薔琵颱風眼非常清晰且銳利，周圍厚實眼牆緊密環繞，整體環流極為龐大。中央氣象署預估，即便薔琵路徑北轉，暴風圈可能會籠罩宜蘭、雙北、基隆及花蓮北部，仍然要提前做好防颱準備。
薔琵颱風最新衛星雲圖曝光！大眼張開、眼牆超厚：威力不容小覷
「台灣颱風論壇」在臉書粉專分享最新衛星雲圖表示：「最新的雲圖可以看到，薔琵颱風眼非常清晰、銳利，周圍厚實的眼牆緊密環繞，核心紮實，整體環流龐大，很有氣勢！」
「台灣颱風論壇」提到「氣象署薔琵颱風最新預測路徑，目前仍然沒有太大變化，抵達台灣東部海域時順勢北轉，通過日本宮古島至宜蘭外海之間機率最高，暴風圈仍可能籠罩宜蘭、雙北、基隆及北花蓮，即使颱風中心距離台灣陸地較遠，但因有東北季風加成下，各地風勢依然強勁，北部、宜花會有大雨，整體來說還是很有颱風天的感受」。
各國路徑達成共識預估北轉！暴風圈仍可能籠罩宜蘭、雙北
然而稍早各國最新路徑預測也已經更新，原本日本、韓國都預估薔琵颱風會登陸侵襲台灣，不過現在都已經改成北轉路徑，只是距離遠近問題，但走向大致上已經達成共識。
氣象署表示，薔琵抵達台灣東部海域後將順勢北轉，暴風圈可能籠罩宜蘭、雙北、基隆及花蓮北部。即使颱風中心沒有直接登陸，受東北季風加成影響，各地風勢與雨勢仍相當強勁。
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「台灣颱風論壇」在臉書粉專分享最新衛星雲圖表示：「最新的雲圖可以看到，薔琵颱風眼非常清晰、銳利，周圍厚實的眼牆緊密環繞，核心紮實，整體環流龐大，很有氣勢！」
「台灣颱風論壇」提到「氣象署薔琵颱風最新預測路徑，目前仍然沒有太大變化，抵達台灣東部海域時順勢北轉，通過日本宮古島至宜蘭外海之間機率最高，暴風圈仍可能籠罩宜蘭、雙北、基隆及北花蓮，即使颱風中心距離台灣陸地較遠，但因有東北季風加成下，各地風勢依然強勁，北部、宜花會有大雨，整體來說還是很有颱風天的感受」。
然而稍早各國最新路徑預測也已經更新，原本日本、韓國都預估薔琵颱風會登陸侵襲台灣，不過現在都已經改成北轉路徑，只是距離遠近問題，但走向大致上已經達成共識。
氣象署表示，薔琵抵達台灣東部海域後將順勢北轉，暴風圈可能籠罩宜蘭、雙北、基隆及花蓮北部。即使颱風中心沒有直接登陸，受東北季風加成影響，各地風勢與雨勢仍相當強勁。