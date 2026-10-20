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林克跟妖精踏上冒險 重製版畫質、配樂全面提升

▲《薩爾達傳說 時之笛》重製版畫面細緻。（圖／Nintendo台灣官方YouTube頻道）

迷宮全新設計 配合Switch 2多了麥克風功能

任天堂日前公開經典作品《薩爾達傳說 時之笛》在Nintendo Switch 2平台的重製版最新介紹影片，介紹遊戲全新要素「萬魔殿」、手機連動APP《薩爾達筆記》等資訊，《薩爾達傳說 時之笛》重製版將於2026年11月5日發售，並同時支援繁體中文。本次《薩爾達傳說 時之笛》重製版，以1998年推出的N64經典版本為基礎全新打造，遊戲描述居住在科奇里森林的少年林克，在德庫樹長老的指引下得知拯救海拉魯的使命，並與妖精娜薇一同展開穿越時空、尋找三角神力阻止加儂野心的冒險。外媒IGN試玩後指出，本次重製不僅是畫質提升，更融入了全語音劇情過場、全新戰鬥挑戰「萬魔殿」及Switch 2獨有的聲控互動機制。重製版採用重新打造的視覺效果，大幅提升了場景光影、材質與角色服裝細節。試玩版本以60fps順暢運行，陽光穿透森林樹梢、枯木上的苔蘚與蘑菇均清晰可見。配樂方面則特別採用接近真實樂手演奏的交響樂陣容，重新演繹遊戲經典主題曲。另外，遊戲新增了全語音過場動畫與擴充的角色對話，讓海拉魯居民的生活細節更為生動，例如城鎮居民會對林克服裝上的精緻縫線發出驚嘆，科奇里森林商店老闆也會向林克解釋貨架空缺的原因。官方與外媒也透露，部分迷宮與謎題經過重新設計，即使是老玩家也需要重新思考攻略方式。官方推出的全新宣傳影片中，可以看見作為冒險與解謎核心機制的「時之笛」，在重製版中迎來了突破性的互動體驗，除了保留原本的按鍵演奏方式外，本作靈活運用了Switch 2麥克風功能，玩家可以直接哼唱林克已學會的旋律，甚至使用實體的「時之笛」演奏，遊戲偵測到聲音後，林克便會在遊戲中同步以時之笛做出回應。宣傳影片中也介紹全新要素「萬魔殿」，玩家可造訪據說存在於世界某處的全新設施「萬魔殿」，該設施猶如博物館般陳列著玩家曾經擊敗過的怪物雕像，除了能深入了解敵人特點外，更能以計時賽模式重新對決過往的強敵，隨時測試自己的實力。手機連動APP《薩爾達筆記》不僅能回顧遊玩過的內容，還可以在遊戲中找出APP圖片的地點，獲得獎勵。