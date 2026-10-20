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隨著 AI 即時語音互動逐漸普及，AI 在語言學習中的應用也開始從單次對話，走向更持續、個人化的學習體驗。AI 英語學習平台 Speak 今（20）日於全球同步啟動全新「AI 家教通話（AI Tutor Call）」產品功能，使用者能像打電話給英文家教一樣，直接展開無腳本的即時對話；AI 家教除了提供即時回饋，也能記住過去聊過的內容、追蹤反覆出現的錯誤，並將需要加強的部分延伸為後續複習。以「一個隨時打得通、而且永遠記得你的 AI 英文家教」為核心，Speak 希望讓 AI 從一次性的口說互動，進一步成為能理解、記憶並持續陪伴學習者進步的個人化家教。「AI 家教通話」也是 Speak 朝「AI 超人家教（Superhuman Tutor）」願景邁進的重要一步。不同於以特定情境與腳本進行的口說練習，「AI 家教通話」讓使用者能像打電話給英文家教一樣，隨時與 AI 家教展開開放式對話，從工作、旅行、面試到日常生活，依照自己的需求決定想要練習的話題。對話過程中，使用者可以隨時停頓、插話、追問或轉換話題，遇到不知道如何用英文表達的內容，也能直接以中文詢問，讓練習更接近真實溝通時自然發生的互動。這樣的設計也讓使用者有更多實際開口的機會。Speak 使用數據顯示，使用者透過「AI 家教通話」的平均口說量，是 Speak 其他學習體驗的 2 倍；透過更長時間、無腳本的即時對話，Speak 希望讓口說練習更貼近真實生活中需要臨場組織語言、理解對方並即時回應的溝通情境。「AI 家教通話」具備跨通話記憶能力，每一次通話不再是彼此獨立的互動，AI 能記住過去聊過的內容，並在下一次通話自然延續。每一次通話產生的學習資訊也會延續到後續練習。AI 家教會在過程中提供即時回饋、追蹤反覆出現的錯誤，通話結束後再將需要加強的內容轉化為複習練習，形成「開口對話、即時回饋、錯誤追蹤、課後複習、下一次對話」的持續學習循環。通用型 AI 已經能與人自然對話，回應使用者當下提出的需求；而Speak 則從語言教學出發，讓對話中產生的學習資訊持續累積，透過記憶、回饋與複習帶進後續學習。Speak 認為，從「會說語言」到「會教語言」的關鍵在於 AI 能否以學習者的長期進步為目標，持續了解每個人的學習狀況並提供相應的練習。「AI 家教通話」是 Speak 朝「AI 超人家教（Superhuman Tutor）」發展的重要產品進程。Speak 共同創辦人暨技術長 Andrew Hsu 指出：「一位優秀的真人家教，始終有一個明確的目標，就是讓學生在幾週、幾個月，甚至幾年的時間裡持續進步。他需要了解學生已經掌握什麼、還有哪些不足，決定下一步該學什麼、設計適合的練習，並在過程中診斷錯誤、適時提供回饋與調整難度；同時記住反覆出現的弱點、鼓勵學生持續練習，最終衡量學生是否真正取得進步。」Speak 正透過不同 AI 能力，逐步串起「了解學習者、規劃課程、實際練習、即時回饋、持續複習、記住學習者」的學習循環。在這套循環中，「AI 家教通話」扮演實際陪伴學習者「上課」的角色，讓使用者進行更長時間、無腳本且貼近真實溝通的口說練習，再將對話中累積的資訊帶回 Speak 的個人化學習系統，作為後續學習與練習的依據。從程度評估（Assessment）、AI 自訂課程、AI 家教通話，到複習與記憶能力，Speak 持續將不同 AI 能力串進同一套學習體驗，讓 AI 能根據每位學習者的程度與目標安排內容、陪伴實際練習、提供個人化回饋，並將每一次學習累積的資訊帶進下一次互動。「AI 家教通話」目前已於 Speak App上線，為 Premium Plus專屬功能，使用者每月最多可進行 15 次通話，每通約 10 分鐘。