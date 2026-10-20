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高雄市政府警察局少年警察隊日前接獲民眾報案，自己從未申請開店卻收到扣款通知，懷疑個資遭到不法冒，所幸及時向警方求證，才識破這場精心設計的「假開店、真詐財」圈套。少年隊隊長陳仁正呼籲，收到不明開店通知或扣款警告，不代表真的遭到冒名開店，更不代表對方已掌握完整個人資料，純屬詐團亂槍打鳥製造恐慌的常見伎倆。陳仁正提醒，民眾切勿因一時緊張而點擊不明連結、撥打信件所附的可疑電話，更絕不能依照指示提供驗證碼、金融帳戶及信用卡資訊。面對各類突如其來的警告通知，務必牢記「不驚慌、不點擊、不提供、不操作、先查證」五大原則；若懷疑自身資料已不慎外洩或曾誤填資訊，請立即致電信用卡背面銀行客服確認是否有異常授權，並撥打 165 反詐騙諮詢專線通報求證。有民眾稱其電子信箱突收到某電商平台通知，指其「線上商店帳戶已成功啟用，且即將遭到扣款」。被害人因確認自己從未申請開店，懷疑個資遭到不法冒用而心急如焚，所幸及時向警方求證，才識破這場「假開店、真詐財」圈套。高市警少年隊表示，此類新型手法係利用民眾對個資外洩與帳戶安全的焦慮心理層層設局。詐騙集團一開始會假冒知名或不知名的電商平台，大量發送偽造的電子郵件，信中言之鑿鑿聲稱收件人已成功申請開店、註冊商家會員且啟用付費功能。由於一般人對突如其來的通知毫無印象，往往瞬間陷入個人資料被盜用的疑惑與不安。此時，信件更會刻意附帶緊迫的時間限制，謊稱若未在時限內處理，系統將自動從信用卡或網銀扣款，透過製造時間壓力逼使民眾在慌亂中失去理性查證的時間。當民眾急於自清或想取消服務，點擊信件內附帶的釣魚連結或加入偽造的「官方 LINE客服」時，便落入了詐團的連環話術之中。假客服不僅不會協助解決問題，反而會進一步恐嚇欺騙，誆稱後台系統查到民眾還綁定了季費會員等服務，若不配合即將再度扣款高達上萬元的費用，藉此將被害人的恐慌情緒推向頂點。隨後，詐團成員便假冒成客服主管、專員或銀行人員，誆稱要協助辦理退款及解除扣款綁定，藉機騙取信用卡號、背面末三碼（CVV）以及關鍵的手機 OTP 簡訊驗證碼，隨即於線上進行大額盜刷；或是誘騙被害人開啟網路銀行、前往 ATM 操作，以「解除特約商店自動扣款設定」為由，一步步引導將帳戶存款全數轉出，造成嚴重的財產損失。