我是廣告 請繼續往下閱讀

積極尋求連任的現任台北市長蔣萬安，日前拋出遷建松山機場、改造為AI園區的構想，但相關民調顯示，多數受訪者並不支持，加上具體配套措施仍未明朗，引發外界質疑。蔣萬安近日接受節目《少康戰情室》專訪時，也進一步談及醫療後送議題。不過，政治工作者周軒卻大嘆，這是蔣萬安最大的敗筆，並提出多項質疑，引發網路熱議。蔣萬安在節目中表示，關於醫療後送的問題，其實大家可以看到它有不同輕重症的區分，「那不是每一件都是急重症」；他緊接著提到，若真的必須送到台北，當抵達桃園機場以後，可以透過公路的綠色通道，或是透過高鐵，也可以來解決。蔣萬安直言，這些問題其實都可以克服，「那只是看你有沒有決心，願不願意好好坐下來談」。「先說結論，這是蔣萬安今天最大的敗筆。」周軒不客氣直說了，同時也反問蔣萬安，離島需要後送到台灣進行治療的，哪來的「輕重症」之分？「輕症」還需要後送？此外，他更狠酸，要重症病人跟醫護人員搭高鐵趕去醫院？高鐵會配合後送時間，特別停下來等你啊兄弟？貼文不久後便引發熱議，網友紛紛留言吐槽「他搞不清楚轉診和緊急後送？」、「他真的是無知到極點，正常人都知道重症才需要後送」、「松機遷移醫療後送，只有重症後送這麼簡單嗎？我們台東每天多少醫師都從台北搭飛機往返來看診，台東人是次等公民嗎？我就問，我們台東是有高鐵膩？」、「不知人間疾苦的權貴！自己的選票自己敗！」。