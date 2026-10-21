信義文化基金會成立35週年，攜手信義學堂推出「AI時代的倫理實踐」系列講座，首場10月20日登場，邀心靈、教育、企業倫理及資訊傳播專家，從個人、教育、企業到社會四層面，探討AI時代如何保有判斷力與人的溫度。
AI世代，如何成為一個更有判斷力的人？適逢信義文化基金會成立35週年，攜手信義學堂共同規劃「AI時代的倫理實踐」專題系列講座，邀請心靈修養、教育、企業倫理及資訊傳播領域專家，從個人、教育、企業到社會四個層面，探討科技發展下的價值選擇與倫理挑戰，思考如何在科技日益便利的時代，保有人的自主性與溫度。
系列講座共規劃四場，將於10月20日起陸續登場，從個人的內在穩定出發，延伸至教育、企業與公共領域，探討人們如何在科技焦慮中保有自主選擇的能力、教師如何在答案唾手可得的時代發揮人師價值、企業如何在追求創新與獲利時堅守誠信與透明，以及公民如何在真假難辨的資訊環境中重建信任。
信義房屋近年將AI應用於配案、賞屋等服務流程，科技可以提高效率，但房屋交易涉及重大決策，仍仰賴人的專業判斷。信義學堂策展人、企業倫理暨永續推動辦公室專案經理盧姵蓉表示，房仲服務經營的是無形的信任，而信任的建立，有賴企業長期恪守倫理原則。面對AI帶來的各種新挑戰，信義房屋希望透過信義學堂，將倫理思考帶入更多生活領域，邀請民眾從不同角度思考科技發展下的價值選擇與責任。
信義學堂自2011年成立以來，持續透過企業倫理、人文生活、幸福家庭、居住空間、環境關懷及社區關懷六大系列，以「說故事、分享」的方式，促進不同領域的經驗交流與生活思考，至今已舉辦1,124場講座，累積超過16.1萬人次參與。信義房屋表示，未來將持續邀請不同領域的講者分享生命經驗，透過學習與對話，陪伴民眾探索人與土地、人與社會的連結與價值。本系列講座報名及相關資訊請洽信義學堂官網。
第一場｜10月20日（二）19:30~21:00
講題： AI時代的心靈修煉：在科技焦慮中找回內在的穩定力量
講者： 和氣大愛創辦人 周瑞宏
內容簡介： 從中道思維與心靈修煉出發，探討資訊過載、比較與焦慮成為日常的時代，人們如何安頓內在狀態，在科技加快生活節奏的同時，仍保有覺察與自主選擇的能力。
第二場｜10月23日（五）19:30~21:00
講題： AI時代的教育挑戰：當答案唾手可得，知識之外的人師價值
講者： 作家、新北市立丹鳳高中圖書館主任 宋怡慧
內容簡介： 當AI能快速提供答案，教師的價值又是什麼？從教育倫理切入，探討教師如何在知識傳授之外，引導學生獨立思考、判斷是非，並成為形塑品格與陪伴學生成長的重要角色。
第三場｜11月3日（二）19:30~21:00
講題： 價值先行的競爭力：AI時代的企業倫理實踐
講者： 信義房屋企業倫理暨永續推動顧問 楊百川
內容簡介： 從企業經營與倫理實踐經驗出發，探討AI與數位轉型改變商業模式之際，企業如何兼顧創新、效率與獲利，並維持誠信、透明及以人為本的核心價值，建立與利害關係人的長期信任。
第四場｜11月24日（二）19:30~21:00
講題： AI時代公民的資訊識讀能力：當真實變得難以辨認，科技時代的信任重建
講者： 台灣事實查核教育基金會董事、台灣人工智慧實驗室內容執行長 黃兆徽
內容簡介： 探討AI生成內容、演算法與深偽技術對資訊環境的影響，以及當影像、聲音與文字都可能由AI生成，公民如何辨識資訊真偽、保持獨立判斷，並建立可信任的公共對話。
我是廣告 請繼續往下閱讀
系列講座共規劃四場，將於10月20日起陸續登場，從個人的內在穩定出發，延伸至教育、企業與公共領域，探討人們如何在科技焦慮中保有自主選擇的能力、教師如何在答案唾手可得的時代發揮人師價值、企業如何在追求創新與獲利時堅守誠信與透明，以及公民如何在真假難辨的資訊環境中重建信任。
信義房屋近年將AI應用於配案、賞屋等服務流程，科技可以提高效率，但房屋交易涉及重大決策，仍仰賴人的專業判斷。信義學堂策展人、企業倫理暨永續推動辦公室專案經理盧姵蓉表示，房仲服務經營的是無形的信任，而信任的建立，有賴企業長期恪守倫理原則。面對AI帶來的各種新挑戰，信義房屋希望透過信義學堂，將倫理思考帶入更多生活領域，邀請民眾從不同角度思考科技發展下的價值選擇與責任。
信義學堂自2011年成立以來，持續透過企業倫理、人文生活、幸福家庭、居住空間、環境關懷及社區關懷六大系列，以「說故事、分享」的方式，促進不同領域的經驗交流與生活思考，至今已舉辦1,124場講座，累積超過16.1萬人次參與。信義房屋表示，未來將持續邀請不同領域的講者分享生命經驗，透過學習與對話，陪伴民眾探索人與土地、人與社會的連結與價值。本系列講座報名及相關資訊請洽信義學堂官網。
講題： AI時代的心靈修煉：在科技焦慮中找回內在的穩定力量
講者： 和氣大愛創辦人 周瑞宏
內容簡介： 從中道思維與心靈修煉出發，探討資訊過載、比較與焦慮成為日常的時代，人們如何安頓內在狀態，在科技加快生活節奏的同時，仍保有覺察與自主選擇的能力。
第二場｜10月23日（五）19:30~21:00
講題： AI時代的教育挑戰：當答案唾手可得，知識之外的人師價值
講者： 作家、新北市立丹鳳高中圖書館主任 宋怡慧
內容簡介： 當AI能快速提供答案，教師的價值又是什麼？從教育倫理切入，探討教師如何在知識傳授之外，引導學生獨立思考、判斷是非，並成為形塑品格與陪伴學生成長的重要角色。
第三場｜11月3日（二）19:30~21:00
講題： 價值先行的競爭力：AI時代的企業倫理實踐
講者： 信義房屋企業倫理暨永續推動顧問 楊百川
內容簡介： 從企業經營與倫理實踐經驗出發，探討AI與數位轉型改變商業模式之際，企業如何兼顧創新、效率與獲利，並維持誠信、透明及以人為本的核心價值，建立與利害關係人的長期信任。
第四場｜11月24日（二）19:30~21:00
講題： AI時代公民的資訊識讀能力：當真實變得難以辨認，科技時代的信任重建
講者： 台灣事實查核教育基金會董事、台灣人工智慧實驗室內容執行長 黃兆徽
內容簡介： 探討AI生成內容、演算法與深偽技術對資訊環境的影響，以及當影像、聲音與文字都可能由AI生成，公民如何辨識資訊真偽、保持獨立判斷，並建立可信任的公共對話。