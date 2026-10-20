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「K-POP教父」李秀滿日前推出全新9人女團「A2O LITE」，火速吸引外界注目，新歌MV還被大讚很有少女時代的影子。不過由於A2O LITE平均年紀不到15歲，最小的AIJING（盛艾敬）才13歲，因此成員服裝也備受矚目，不料她們似乎越穿越短，不僅艾敬安全褲全都露，OA的裙子還縮到大腿根，讓粉絲痛批直呼沒必要。A2O LITE近日登台表演出道曲〈NEON〉，影片也在全網瘋傳。其中，成員的服裝也再度引發熱議，艾敬身穿短袖polo衫搭配短褲，但仔細一看，褲管下擺竟是同色系安全褲，直接露出一大截內搭的安全褲，獨特造型引發熱議。除了艾敬外，同樣13歲的OA造型也引發關注，她穿著背心下半身搭配褲裙，但裙子卻短到大腿根部，讓不少人怒轟：「13歲為什麼要讓她們穿那麼短…」、「真心覺得裙子長一點也很好看、也比較適合她們年紀。」不過也有人認為雖然裙子有點短，但裡面都有褲子、有做好防護措施，整體搭配非常好看。A2O LITE是李秀滿於2023年離開SM娛樂後，睽違2年5個月重返韓國樂壇推出的首組新人女團，出道曲〈NEON〉在14日晚間11點就已登上Melon主要排行榜「TOP100」冠軍，距離她們出道才過了29小時，且這首歌截至16日下午3點仍在榜單上，氣勢非常驚人。