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地方大選倒數39天，台東縣今（20）日爆出震撼彈，國民黨縣長參選人吳秀華的哥哥、前台東縣長吳俊立在松山機場遭檢方帶走，其住處和吳秀華的服務處也被搜索，不確定和他們近期捲入的「東映渡假村」周邊農路拓寬弊案是否有關。國民黨文傳會主委陳以信稍早表示，司法應該追求真相，絕不能受到政治或選舉因素干擾，要求司法秉公辦案、不分藍綠，各界更不應未審先判。陳以信說，國民黨台東縣長參選人吳秀華已表示尊重司法、期待公平公正調查的立場。他也要強調，離年底選舉僅剩39天，檢調此時大動作搜索約談，當然會引發外界對司法介選的疑慮。他嚴重質疑，相關案件並非最近才發生，為何偏偏選在選前關鍵時刻大動作偵辦？陳以信說，國民黨要求司法秉公辦案、不分藍綠，呼籲各界不應未審先判，更不應利用司法案件進行選舉操作。他強調，不應讓政治紛擾模糊台東選舉焦點，台東的未來應回歸政策與建設，讓候選人以政見爭取支持，讓台東鄉親自己決定未來。