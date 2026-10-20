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▲薩哈拉雷伊升格為新手媽媽僅9個月就撒手人寰，親友和粉絲都感到相當錯愕和不捨。（圖／Sahara Ray IG@sahara_ray）

澳洲泳衣模特兒薩哈拉雷伊（Sahara Ray）曾經和加拿大流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）傳出戀情而聲名大噪，女方今年1月迎來第一胎女兒，沒想到，她7月才在IG分享愛女照片，寫下「我的全部」，昨（19）日家人卻透露薩哈拉不幸過世，享年34歲。據《Daily Mail》報導，薩哈拉雷伊疑似死於芬太尼（fentanyl，又稱吩坦尼，為一種人工合成的強效類鴉片藥物）過量，她在上週五晚間被緊急送往醫院並裝上維生系統，經過搶救，家屬在18日做出艱難的決定，拔除她的維生系統，並在她離世時陪伴在側。薩哈拉雷伊是澳洲傳奇衝浪選手東尼雷伊（Tony Ray）的愛女，同時也是個人泳裝品牌「Sahara Ray Swim」的創辦人，2016年，她和小賈斯汀一起赴夏威夷度假被狗仔目擊，兩人互動親暱，因而傳出短暫的緋聞，她於2024年曾經因為嚴重車禍罹患罕見神經系統疾病「格林－巴利症候群」（Guillain-Barré syndrome）導致部分身體癱瘓，經歷了長期且痛苦的復原過程。2026年初，薩哈拉雷伊迎來女兒「Snow」的誕生，她過去在社群平台分享與愛女互動時，背景音樂還選用小賈斯汀的歌曲〈Everything Hallelujah〉，7月20日，薩哈拉在IG上傳3張女兒的萌照，寫下「我的全部，寶貝Snow」，成了她的最後貼文，對於升格為新手媽媽僅9個月就撒手人寰，薩哈拉的親友和粉絲都感到相當錯愕和不捨。