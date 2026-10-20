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2026愛知名古屋亞洲帕拉運動會桌球男單今（20）日傳回捷報！47歲老將程銘志在C4-5級金牌戰以1：3不敵中國新星彭正陽，連續4屆亞帕運都有獎牌進帳；林駿梃則在C10級一路上演驚奇，4強爆冷扳倒上屆金牌、帕運銀牌得主連浩，生涯首闖亞帕運男單決賽，最終摘銀寫下個人最佳成績。程銘志過去曾在仁川、雅加達與杭州亞帕運累積1銀4銅，本屆從小組賽一路過關，8強、4強接連擊退泰國選手，其中4強更以直落三擊敗猜武（Wanchai Chaiwut），挺進金牌戰。決賽面對世界排名第4的中國新星彭正陽，程銘志開局以6：11、9：11連丟兩局，第3局在背水一戰情況下放手進攻，以11：7扳回一城，可惜第4局未能延續氣勢，以7：11落敗，最終局數1：3收下銀牌。程銘志賽後坦言，決賽只發揮不到平時五成水準，專注力也沒有維持好，「第3局沒有特別改變什麼，就是已經輸兩局了，乾脆放手一搏。」雖然無緣金牌略有遺憾，他仍認為對手年僅20出頭、打法全面，結果可以接受。結束單打後，程銘志接下來還將搭檔葉晉瑋出戰男雙，以及與林彥穎合作混雙，繼續爭取獎牌。林駿梃的C10級男單晉級過程更充滿戲劇性。小組賽首戰以0：3不敵印尼選手阿克巴爾（Komet Akbar），第2戰則以3：2險勝日本垣田齊明，最終靠著分組戰績驚險取得8強資格。進入淘汰賽後，他先在8強扳倒泰國好手，4強再與上屆亞帕運金牌、帕運銀牌得主連浩激戰5局，在被追成2：2後頂住壓力拿下決勝局，生涯首度擊敗這名中國名將，也第一次站上亞帕運男單金牌戰。決賽面對過去交手約5、6次只贏過1次的地主選手舟山真弘，林駿梃首局一度取得8：4領先，卻在局末連續失分，以13：15遭到逆轉。第2局他再以6：11失守，第3局則在8：10落後下連追分數，追到11：11，可惜最後關鍵分仍未掌握，以11：13結束比賽。「這面銀牌真的是意料之外，原本設定的目標只是有牌就好。」林駿梃賽後表示，面對速度、移動都更有優勢的年輕對手，自己只能透過發球前三板以及長膠顆粒的節奏變化搶攻。他也坦言，第1局領先後想法變多，沒有果斷出手，是被逆轉的最大原因；第3局追平後，現場地主球迷聲浪太大，一度聽不清楚教練指令，同樣留下遺憾。談到這面生涯最佳成績的銀牌要獻給誰，林駿梃第一時間點名老婆與小女兒，也特別感謝運動部、中華帕拉林匹克總會以及代表團醫療團隊。他表示，從醫療照護到中繼站飲食，代表團都給予選手完整支援，「要感謝的人太多了，講都講不完。」林駿梃還笑說，中繼站每天都能吃到照燒雞腿、鰻魚飯等熟悉餐點，「完全沒有出國的感覺」，讓選手能把所有注意力放在比賽。本屆只參加男單的林駿梃，最終以銀牌完成賽事，不僅突破過去亞帕運最佳成績，也為接下來國際大賽增添信心；程銘志則還有男雙與混雙賽事，台灣帕桌獎牌數仍有機會繼續增加。