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喊話小水滴「別因民調影響洋流」 沈伯洋公布四守則

沈伯洋：洋流力量在於用耐心與溫度讓更多人願意同行

年底選舉倒數，最新民調顯示台北市長參選人沈伯洋支持度50.3％超車領先蔣萬安33.3％。沈伯洋下午透過社群喊話小水滴，表示別因民調起伏，影響洋流本來的速度與溫度，並公布4守則，強調洋流的力量，不在於把每個人推向同一個方向，而在於用耐心與溫度，讓更多人願意靠近、理解與同行。「希望到11月28日，每一滴水都能成為這股洋流不可或缺的力量，讓支持成為選票！」沈伯洋首先說，民調是在紙上，勝負是在11月28日的選票上，民調就像溫度計，會上上下下，大家也會有各自的解讀。但自己始終是挑戰者，因此不要因為民調的起伏，影響了洋流本來的速度與溫度。為了讓這份力量走得更遠、觸及更多人，請大家一起遵守以下守則，讓大家在線上、線下都能安心同行。第一是洋流遠航，需要主委幫忙。擴散正確資訊，協助轉傳闢謠圖卡，透過社群平台、LINE 群組，讓更多人掌握事實。溫和交流，尊重彼此：多點理解與耐心，從生活經驗切入，讓對話自然發生。用正向內容凝聚共鳴：多關注人物故事、具體政見與理性討論，以交流取代對立，讓更多人願意靠近。第二，穩住自己的航線，跟著船長走。面對抹黑、挑釁與引戰，不必跟著對方的節奏起舞！遇到爭議，幽默看待，不讓情緒被牽著走。多分享有趣、親民的正向內容，讓大家看見洋流多元、真實的面貌。不互罵、不陷入爭論。不必跟著逆流打轉，保持自己的步調，讓歡樂與正向成為洋流的主旋律。第三，同航相伴，讓每一滴水都不孤單。微笑帶過，保持從容，不讓衝突升高；尋找夥伴，確認身邊的小水滴，彼此照應。伸手拉一把陪伴需要幫助的夥伴，必要時尋求工作人員協助；安全第一，遇到安全疑慮，請優先離開現場、確保自身安全。第四，認明洋流記號，讓彼此安心靠岸。看到夥伴佩戴專屬飄帶、海報或其他洋流小物，不妨微笑、點頭打招呼，互相打氣，小物是彼此認識的友善記號，請保持禮貌，不單憑外觀判定他人立場。沈伯洋也溫情喊話，海面之下，往往藏著看不見的暗流。許多錯誤訊息不一定會出現在媒體上，卻可能在日常對話與社群角落悄悄流傳，讓人難以察覺。這也是為什麼我們更要穩住自己的航線。不因挑釁而失去方向，也不因一時情緒而捲入爭端。最後沈伯洋說，洋流的力量，不在於把每個人推向同一個方向，而在於用耐心與溫度，讓更多人願意靠近、理解與同行。看見闢謠圖卡，請幫忙廣傳；遇到挑釁，記得穩住航線；遇到夥伴需要支持，就伸手拉一把，「希望到11月28日，每一滴水都能成為這股洋流不可或缺的力量，讓支持成為選票！」