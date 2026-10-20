我是廣告 請繼續往下閱讀

日本福岡機場19日發生一起離奇的航班取消事件，當時一名機師在客機駕駛艙內目擊「小動物」，導致一班飛往鹿兒島機場的航班被迫取消。對此，營運該航班的日本航空子公司日本空中通勤（JAC）於20日證實，在客艙地毯下方發現了一條長約40公分且尚有生命跡象的蛇。根據朝日新聞報導，日本空中通勤表示，20日下午1點左右，維修人員在掀開地毯時發現了這條蛇。經拍照送交爬蟲類專家鑑定後，確認是一條幼年日本錦蛇，體色偏棕。遭取消的是原定於19日下午12點50分起飛的日本航空（JAL）共管航班，該架螺旋槳飛機當時預計載運43名乘客。據JAC說明，19日下午12點45分左右，就在乘客登機前，機師察覺駕駛艙腳邊有體型小於貓狗的物體在移動。儘管當下立即展開搜查卻未能查獲，最終於下午2點決定取消航班，理由是研判該物體恐在客艙內對乘客造成不良影響。由於先前並未收到機上有寵物逃脫的通報，JAC認為應該是野生小動物誤闖，自19日起便徹夜進行搜查。該架客機將在確認各項設備無受損後恢復執飛。至於闖入的蛇，目前已移交給害蟲害獸驅除業者處理。前日航機長、航空評論家杉江弘對此感到相當驚訝，表示在他40多年的飛行生涯中，「從未聽說過駕駛艙或機艙內有蛇闖入的先例」。杉江弘指出：「假設這條蛇帶有毒性，而乘客在不知情的情況下搭乘，很可能會造成人員受傷」；對於日本空中通勤決定取消航班的作法，他認為「結果證明這是個明智的決定」，並呼籲航空業者應對各種突發狀況做好萬全準備。至於這條蛇究竟是從何處進入機艙？杉江弘分析：「除了乘客進出的艙門之外，幾乎沒有其他可能。」他指出客機上並沒有其他足以讓蛇通過的縫隙，推測極有可能是趁著供乘客登機的艙門開啟時溜進去。