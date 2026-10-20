我是廣告 請繼續往下閱讀

3季打贏全年！全年穩站1.1兆美元

▲外銷訂單繼續燙手創新高！經濟部今（20）日公布9月外銷訂單金額為1,142.1億美元，不僅再度突破單月新高，連帶第3季出現單季新高。（圖／經濟部統計處提供）

睽違近5年再出現！美中歐東訂單「大四喜」

外銷訂單繼續燙手創新高！經濟部今（20）日公布9月外銷訂單金額為1,142.1億美元，不僅再度突破單月新高，連帶第3季出現單季新高；今年前3季累計訂單金額為8192億美元，已超越去年全年訂單金額，名符其實「３季打贏全年」，整年上看1.1兆美元。同時，美國、中國及香港、歐洲及東協四大接單地區，訂單金額均破歷史紀錄，是繼2021年12月以來再度出現「大四喜」。據統計處預估，10月外銷訂單應落在1125億美元至1159億美元，不僅是第2個月站上1100億美元關卡，更有望一舉超過9月剛立下紀錄。9月訂單金額為1,142.1億美元，創歷年單月新高，年增62.4%；第3季3151億美元，年增65.0%，拿下單季新高。今年1至9月累計訂單金額為8192億美元，超越去年全年7,437.3億美元，是歷史上首次出現「前3季打贏全年」。按照過去第4季訂單金額往往會高於第3季趨勢，統計處長黃偉傑認為，年底前每月都可以穩定站上1000億美元大關，更直言第4季只要2808億美元就可達到先前所設定的1.1兆美元大關，但能否再往上攻到1.2兆美元則較保守看待。按接單貨品分析，AI伺服器、記憶體所帶來的龐大訂單並無衰退，再加上消費性電子新品訂單數量出現增加，資通信產品及電子產品分別以438.8億美元、474億美元拿下單月新高紀錄。黃偉傑說，這次資通信產品及電子產品表現優於上次預估，主因在消費性電子新品比想像來得好。即便9月往往為消費性電子產品高點，但廠商反映，即便消費性電子產品訂單在10月可能回落，但AI伺服器動能仍會有辦法填補。傳統貨品同樣受到AI浪潮所帶動的設備投資商機，以及國際油價墊高原料成本，基本金屬、化學品、機械及塑橡膠製品9月接單分別年增29.7%、22.8%、21.5%及11.4%。黃偉傑分析，因為AI的外溢效應實在太強大，拉抬傳產表現，但實際上還是有面臨中國低價傾銷、地緣政治等逆風，難以直接代表終端市場回溫，傳產已經走出陰霾。四大接單地區方面，美國、中港、歐洲及東協，分別以453.8億美元、182.1億美元、148.9億美元，以及208.5億美元，同步都拿下地區訂單單月新高，是繼2021年12月以來再次創下紀錄。黃偉傑說，美國、歐洲是受到伺服器、手機及筆電的資通信產品訂單拉抬，中港是受惠於記憶體訂單；東協則是記憶體及IC設計。據外銷訂單受查廠商對10月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為50.5，預期10月份整體外銷訂單金額將較9月份增加。