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台北市長蔣萬安19日接受資深媒體人趙少康專訪，除了再度大談政績，慣用口頭禪也意外成為外界關注焦點，經統計發現，蔣萬安在專訪中「其實」一詞竟說了72次，引發輿論熱議。對此，作家趙曉慧直言，這類連接詞就像是蔣萬安的安全氣囊，填補他的思考空白，但毫無真情實感的罐頭回答，只會讓選民感受到失望或憤怒。趙曉慧表示，蔣萬安在《少康戰情室》專訪裡說話時，頻繁使用「其實、所以、包括、持續」這類連接詞，而且說話常停頓，這意味著什麼？這類連接詞，就像是蔣萬安的安全氣囊，使用無意義的緩衝詞，填補他的思考空白。她分析，用「其實」開頭可以試圖給人一種「事情不像你們想的那樣，讓我來解釋」的假性專業感，藉此降低對手的攻擊氣焰。趙曉慧進一步說明，「包括、持續」是典型的「行政罐頭詞彙」，這類抽象字眼，既可以列舉一堆無關痛癢的局處動作，又能確保他絕對不會講錯話；再者，可以把針對蔣萬安的政治衝突與市民憤怒降溫，稀釋成冷冰冰的行政流程，算是一種防禦話術。而他說話時的停頓習慣，就是大腦正在承受壓力，在處理外界的逼近。趙曉慧強調，這種「去情緒化」的公關語言，在蔣萬安過去選情順風時，就成為一種「溫文儒雅」，對他很加分；但現在選情逆風，食安、砍樹連環爆惹怒市民，蔣萬安滿口「其實、所以、持續」卻毫無真情實感的罐頭回答，只會讓選民感受到失望或憤怒，認定蔣萬安的態度敷衍、官僚，缺乏承擔責任的骨氣。