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林襄近日在中天綜合台《歐耶一級棒》分享婚後夢想，透露自己希望成為家庭主婦，不僅願意替未來老公買車，還已經規劃好每天做早餐、接送上下班的生活。她說：「吃完再載老公去上班，把他送到棒球場後，我再遛狗回家。」意外說出「棒球場」關鍵字，讓歐漢聲立刻虧她：「妳都想好了嘛！」也讓現場忍不住聯想她在預告的對象就是馬傑森。節目以「女明星寵夫大亂鬥！這些行為是真愛還是奴性」為主題，熊熊透露，老公的收入主要負責家用及女兒開銷，自己則會視情況提供3至5萬元零用錢，也會替對方購買喜歡的衣服及球鞋。熊熊過去還曾直接買車送給老公，考量丈夫原本開的車輛較大，未來接送孩子時在市區停車不便，因此讓他自行挑選喜歡的車款，就連後續改裝也不干涉。林襄聽完後表示，自己不只願意替未來老公買車，甚至連婚後每天的行程都已經想好。林襄透露，理想生活是早上替老公準備早餐，吃完後再親自開車送他上班，將人送到棒球場後，自己便去遛狗再回家。她自然說出「棒球場」，隨即遭歐漢聲抓住關鍵字調侃，現場也爆出笑聲。蘿莉塔則分享，自己懷孕期間幾乎獨自處理所有大小事，包括尋找月子中心及準備彌月禮。她每次詢問老公，對方總回答「之後再用」，讓她索性全部自己完成，最後只請丈夫負擔寄送彌月禮的郵資。張立東聽完後直呼，這些事情理應由男方協助處理，尤其產婦剛生完孩子身心俱疲，忍不住表示：「我開始同情蘿莉塔了，她平常在外面一直罵人，其實內心有委屈。」蘿莉塔則趕緊制止眾人，不准大家以同情眼神看她，自嘲：「我就戀愛腦。」