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80歲病患沒打過疫苗 染流感住加護一個月

疾管署今（20）日公布，上週類流感門急診就診人次共計12萬3820人次。其中重症個案新增159例，且在流感季重症。台大醫院北護分院院長、老人醫學專家詹鼎正透露，有患者在今年暑假到泰國玩，竟在泰國感染流感，因而住進當地醫院，在加護病房躺了一個月，總計花了60萬。據了解，個案這輩子從未接種過疫苗。依流感監測資料顯示，國內流感疫情下降，仍處流行期，適逢氣溫逐漸轉涼，將進入呼吸道傳染病流行季節，因此疾管署延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」適用期限至今年11月15日止。疾管署副署長林明誠表示，預估流感疫情在11月上旬可脫離流行期，呼籲65歲以上長者及具慢性疾病等重症高風險族群，應儘速完成本季流感及新冠疫苗接種。詹鼎正提到，有一位80歲的病患有糖尿病、肺不好，且這輩子並未施打過疫苗。而今年7月個案前往泰國旅遊，也沒有接種疫苗，但出現呼吸道感染症狀，檢驗後確認為流感。但竟因此住進當地加護病房，一個月後才轉至普通病房，且花費高達約60萬。疾管署說明，連假將至且年底活動多，民眾出遊或聚會等接觸人群機會提高，增加病毒傳播風險，呼籲65歲以上長者及具慢性疾病等重症高風險族群，應儘速完成本季流感及新冠疫苗接種，獲得免疫保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。另外，今年10月1日起，年滿18歲民眾完成疫苗接種就可累積「健康幣」，接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗分別可獲得900、450、600健康幣，鼓勵大家一起「顧健康」又「賺飽幣」。疾管署呼籲，接種流感及新冠疫苗是預防疾病的最好方法之一，民眾可就近前往合約院所，或於各地方政府衛生局設置的社區接種站接種，及早獲得免疫保護力，減少流感及新冠相關併發症發生風險。平時若有參加聚會、聚餐或是與長者幼兒接觸時，務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，以及時獲得診治。