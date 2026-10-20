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「程式可以有Bug，主機不能出問題」，提到台灣科技業最神祕的職場文化，機台旁那包綠色乖乖，絕對榜上有名；因應這項科技圈流傳多年的趣味傳統，台灣經典零食品牌乖乖攜手全聯福利中心，推出全新「主雞乖乖」，以「主雞」與「主機」的趣味諧音，搭配頭戴皇冠、模樣討喜的主角小雞，讓科技業熟悉的綠色乖乖化身超萌新角色。對一般人而言，乖乖是從小吃到大的國民零食；但對不少科技業工程師來說，綠色乖乖還有另一層特殊意義。從電腦主機、伺服器到科技廠設備，在工作環境中擺上一包綠色乖乖，象徵祈求機台穩定、系統順利，早已成為台灣科技圈令人會心一笑的獨特文化。這項傳統甚至曾在網路論壇引起討論。有網友好奇，講求科學與邏輯的工程師，為何也會相信擺乖乖這一套？有人認為只是工作中的趣味儀式，也有人分享設備出狀況、下班後臨時被叫回公司處理的經驗，讓這包小小的零食多了幾分「寧可信其有」的幽默感。而當理性科技遇上可愛玄學，一包綠色乖乖也成了科技人之間心照不宣的職場默契。因此乖乖把工程師的日常變成產品創意，全新的「主雞乖乖」延續經典綠色包裝與奶油椰子口味，包裝主角則換上頭戴皇冠、圓滾滾又充滿活力的黃色小雞，以「主雞」諧音「主機」，打造科技人一看就懂的趣味巧思。乖乖攜手全聯，將這份台灣獨有的職場趣味帶進日常生活。引發網友們在網路上的熱烈討論，紛紛表示：「工程師可以不信玄學，但不能沒有備援跟乖乖」、「別人的雞拿來吃，我的主雞要擺起來拜」，更有人喊出「算力可以沒有，但主機不能沒有」，從工程師希望主機不當機、上班族希望電腦不當掉，「主雞乖乖」用可愛的造型與諧音巧思，為忙碌的日常增添一點好心情。全新「主雞乖乖」現已正式上市，並於全聯福利中心及大全聯通路同步推出，邀請消費者前往選購。延續熟悉的奶油椰子風味，加上全新主雞造型，讓這包經典綠色零食有了不同的趣味表情。主機要乖，主雞先來！下次走進全聯零食區時，不妨留意這隻頭戴皇冠的黃色小雞，將熟悉的美味與「乖乖順利」的好寓意一起帶回家，為日常生活增添一份好心情與好兆頭！