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台灣移民簽證只剩三分之一 中國、日本、韓國也下滑

39國遭旅行禁令限制 綠卡抽籤計畫也喊停

不只移民簽證 學生、工作簽證也大減三成

美國總統川普（Donald Trump）政府持續收緊移民政策，不僅打擊非法移民，連合法移民也受到嚴重衝擊。根據美國國務院最新統計，今年2月核發的移民簽證僅2.6萬張，較川普重返白宮前的每月平均5.2萬張銳減一半，創下排除新冠疫情期間、1930年代經濟大蕭條以來的最大降幅。其中，台灣民眾獲核發的移民簽證更從每月平均180張降至60張，暴跌約67%。根據《紐約時報》報導，川普政府自2025年底至今年初接連實施移民限制措施，目前全球已有91個國家的民眾幾乎無法拿到美國簽證來合法移民，另有61個國家的簽證核發數量減少。其中，非洲與中東受到的衝擊最為嚴重，來自穆斯林人口占多數國家的移民簽證核發量更暴跌逾90%。以區域來看，非洲減少89%、東歐下降84%、中東下滑81%，東亞及東南亞則分別減少33%與17%。《紐約時報》統計顯示，美國2023年至2024年平均每月核發約180張移民簽證給台灣民眾，但今年2月僅剩60張，減幅高達67%。其他亞洲國家也受到影響，中國從每月平均2160張降至1480張，減少約31.5%；日本從120張降至90張，韓國則從420張降至340張。不過，各國情況並不一致。菲律賓今年2月獲核發3340張移民簽證，高於過去每月平均2790張；加拿大及墨西哥也未受到相關限制，兩國合計占今年2月美國移民簽證核發總量約30%。川普政府今年1月擴大旅行禁令，對阿富汗、伊朗、敘利亞、緬甸及寮國等39國實施全面或部分入境限制，另有52國的移民簽證遭暫停核發。此外，專門提供移民美國人數較少國家民眾申請的「多元化移民簽證」（Diversity Visa），也就是俗稱的「綠卡樂透」抽籤計畫，同樣遭到暫停，進一步限縮包括台灣在內的符合資格申請者取得美國永久居留權的途徑。川普政府表示，相關政策旨在強化國家安全審查，並評估移民申請者未來使用美國公共福利的可能性。然而，許多已依照合法程序、等待多年的申請者，也因此面臨無法取得簽證的困境。這波政策緊縮也波及其他合法入境管道。今年2月，美國學生及工作簽證核發數量較一年前減少約30%，觀光及商務簽證則下降約25%。即使未被列入旅行禁令的中國與印度，也因新規定及相關費用調整，導致學生簽證與H-1B專業工作簽證核發量明顯下滑。美國智庫卡托研究所（Cato Institute）移民專家比爾（David Bier）指出，若排除新冠疫情期間，這次合法移民簽證的縮減幅度，是自1930年代胡佛政府在經濟大蕭條期間限制合法移民以來最大的一次。報導指出，川普政府的限制措施並未獲得國會批准，美國聯邦法院已於8月底在兩起訴訟中，要求政府恢復核發簽證，但多數受影響的申請人仍持續等待。由於國務院尚未公布更新的完整統計資料，目前無法確認後續簽證核發量是否回升。比爾認為，川普政府除了大規模遣返非法移民，也透過縮減難民接收、限制庇護申請及收緊合法入境管道等行政措施，全面降低移民規模，其影響可能與美國20世紀初國會通過的大規模移民限制法案相當。