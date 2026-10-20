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▲萊爾富觀察消費趨勢，16至38歲女性約占韓系餐飲相關消費族群六成，顯示韓食已成為年輕族群探索異國美食的重要選擇。（圖／萊爾富提供）

▲迎接萬聖節到來，萊爾富「韓國三麗鷗戒指糖果」單件特價29元。（圖／萊爾富提供）

板大小的米其林餐廳等級開背鮮蝦，佐以蒜油煸炒， 搭配融入洋蔥甜韻的醇濃乳化醬汁拌炒，最後撒上香氣十足的蒜酥；「拿坡里燻腸義大利麵」 （89元），經典復刻職人炒拿坡里麵， 滑順麵體裹滿酸甜鮮紅番茄醬， 鋪上霸氣份量的德式香腸與濃郁起司；「卡波納拉義大利麵」（99 元）則以經典蛋黃醬融合濃郁乳酪，搭配黑胡椒與煙燻培根絲， 並放上半熟蛋黃粒增添整體濕潤度與風味。



▲全家uno pasta推出全新「燒義大利麵」系列，結合日本近年高溫鐵板現炒的「焼きスパ（燒義大利麵）」熱潮。（圖／全家提供）

萊爾富今年3月首度攜手YouTuber「肌肉山山」推出韓式主題鮮食，上市後獲得消費者好評，帶動相關鮮食類別業績成長近2成，。即起至11月10日，再度攜手肌肉山山推出第三波韓式主題鮮食，五款新品最低55元起。萊爾富表示，本次推出五款韓式鮮食，滿足不同飲食喜好。其中售價55元的「韓式火烤雞腿」，以韓式醬香融合鹹辣滋味；售價69元的「韓式燒肉飯捲」，結合甘甜鹹香的韓式燒肉與芝麻香氣。售價89元的「韓式炸雞燉飯」，以濃郁韓式風味呈現異國料理，讓炸雞控換個方式大快朵頤；售價109元的「韓式部隊鍋」，以濃郁湯底搭配Q彈麵條與豐富配料；有售價50元的「茶香溏心蛋」（2入），以滑嫩蛋白、濃郁蛋黃融合淡雅茶香。此外，迎接萬聖節到來，萊爾富「韓國三麗鷗戒指糖果」單件特價29元，將可食用硬糖設計成可戴在手指上的可愛戒指，集結Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、玉桂狗、布丁狗及帕恰狗等人氣角色，三麗鷗粉絲不容錯過。另一款「韓國SNOOPY印章糖果」售價36元，推出第二件10元優惠，結合香甜可樂口味糖果與趣味印章設計，吃糖、玩印章一次滿足。10月25日為「世界義大利麵日」，全家uno pasta推出全新「燒義大利麵」系列，結合日本近年高溫鐵板現炒的「焼きスパ（燒義大利麵）」熱潮，創新推出「義式蒜香鮮蝦義大利麵」、「卡波納拉義大利麵」、「拿坡里燻腸義大利麵」3款新品，搭購指定無咖啡因飲品，即享99元或109元餐促優惠，現省30元。「義式蒜香鮮蝦義大利麵」（99元），豪邁使用4隻50元銅