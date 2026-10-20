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信民協會今（20）日公布台北市長選戰最新民調，民進黨參選人沈伯洋支持度來到50.3%，比9月的40.5%成長了9.8%，原本落後台北市長蔣萬安1.2%，現在已經正式超車17%；且有56.6%民眾認為沈伯洋適合擔任台北市長，認為蔣萬安不適合的增加8.5%。對此，蔣萬安說，他會持續用政績說話，盼支持者勇敢站出來投下關鍵一票。沈伯洋則表示，民調在紙上、勝負在票上。沈伯洋強調，最重要還是11/28民眾如何投票，民意有可能瞬間翻轉，所以自己還是認真看待提出來的政策與大家是否有共鳴，這件事才是最重要的。同時，也對「小水滴」喊話四守則，他始終是挑戰者，因此不要因為民調的起伏，影響了洋流本來的速度與溫度。洋流的力量，不在於把每個人推向同一個方向，而在於用耐心與溫度，讓更多人願意靠近、理解與同行。「每一滴水都能成為這股洋流不可或缺的力量，讓支持成為選票！」蔣萬安也喊話支持者，台北市這四年所端出的漂亮成績單、肯定蔣萬安，都希望大家11/28勇敢站出來，投下關鍵一票，支持蔣萬安、台北市政府，讓台北進步持續往前邁進。他經歷這麼多次選舉，對於各項民調都來參考，但最重要就是持續穩健一步一腳印，來爭取市民的認同。此次民調由民調專家戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查時間為10月14日至16日，對象為設籍台北市且年滿20歲的民眾，成功完訪1075人，包括住宅電話753人、行動電話322人，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。