中央氣象署預報員曾昭誠表示，薔琵颱風持續朝台灣東方海面接近，周四（10月22日）北轉角度將決定與台灣的距離，若路徑偏西，不排除周四晚間發布陸上颱風警報，台北、宜蘭、花蓮都可能列入警戒範圍，周五至周六上半天（10月23日至10月24日），北部、宜蘭慎防局部大雨或豪雨，光復節連假各地天氣也將受到一定程度影響。
薔琵颱風北轉角度成關鍵 周四晚恐發陸警
曾昭誠指出，薔琵颱風朝西北西，持續往台灣東方海面接近，未來24小時仍有增強趨勢，周四逐漸北轉，周五至周六上半天最接近台灣，若轉向角度較小、路徑可能靠近台灣，不排除周四晚間發布陸上颱風警報，警戒範圍以北部、宜花為主，海上警報則有機會在明天晚上至周四清晨發布。
薔琵路徑仍有變數 靠近台灣時會減弱
曾昭誠提及，薔琵颱風環流雲系扎實、颱風眼清晰，不排除繼續增強，但接近台灣東方海面後，可能受到海溫變低、北方乾空氣捲入等影響減弱，甚至剩下中颱都有可能。
曾昭誠強調，薔琵颱風的「北轉角度」將決定與台灣的距離，若周四北轉角度較小、颱風更靠近陸地，暴風圈就可能碰觸台灣，北部、宜蘭、花蓮都可能納入陸警範圍；但若提早北轉或轉向角度較大，對台灣的風雨影響就會相對較小。
光復節連假天氣出爐 周五、周六北部宜蘭慎防豪雨
曾昭誠說明，明天東北季風增強，新竹以北、東北部有短暫陣雨，花東及恆春半島也有零星降雨，南部山區則須留意午後陣雨；周四薔琵颱風外圍環流開始影響，北部、東半部降雨更多，宜蘭、大台北山區可能出現局部大雨。
光復節連假天氣，周五至周六上半天薔琵颱風最靠近，北部、宜蘭有局部大雨、豪雨，其他地區降雨機率也會提高，東南部則有局部焚風發生；周六下半天颱風逐漸北上遠離，但北部仍有不定時陣雨，東半部、中部山區也有局部短暫陣雨，周日、下周一（10月25日至10月26日）只剩桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
曾昭誠指出，薔琵颱風朝西北西，持續往台灣東方海面接近，未來24小時仍有增強趨勢，周四逐漸北轉，周五至周六上半天最接近台灣，若轉向角度較小、路徑可能靠近台灣，不排除周四晚間發布陸上颱風警報，警戒範圍以北部、宜花為主，海上警報則有機會在明天晚上至周四清晨發布。
曾昭誠提及，薔琵颱風環流雲系扎實、颱風眼清晰，不排除繼續增強，但接近台灣東方海面後，可能受到海溫變低、北方乾空氣捲入等影響減弱，甚至剩下中颱都有可能。
曾昭誠強調，薔琵颱風的「北轉角度」將決定與台灣的距離，若周四北轉角度較小、颱風更靠近陸地，暴風圈就可能碰觸台灣，北部、宜蘭、花蓮都可能納入陸警範圍；但若提早北轉或轉向角度較大，對台灣的風雨影響就會相對較小。
曾昭誠說明，明天東北季風增強，新竹以北、東北部有短暫陣雨，花東及恆春半島也有零星降雨，南部山區則須留意午後陣雨；周四薔琵颱風外圍環流開始影響，北部、東半部降雨更多，宜蘭、大台北山區可能出現局部大雨。
光復節連假天氣，周五至周六上半天薔琵颱風最靠近，北部、宜蘭有局部大雨、豪雨，其他地區降雨機率也會提高，東南部則有局部焚風發生；周六下半天颱風逐漸北上遠離，但北部仍有不定時陣雨，東半部、中部山區也有局部短暫陣雨，周日、下周一（10月25日至10月26日）只剩桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨。