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強烈颱風薔琵持續朝台灣東方外海方向移動，今（20）日強度持續增強，風眼大且清晰，從衛星雲圖俯瞰對流相當紮實，美國聯合颱風警報中心（JTWC）稍早在預報中給出罕見的160kt的驚人強度預測，中央氣象署也預計未來12小時將增強至中心氣壓895百帕近中心最大風速達每秒 60 公尺。根據中央氣象署觀測顯示，薔琵颱風今（20日）下午14時的中心位置在北緯 16.4 度，東經 134.3 度，以每小時24公里速度，向西北西進行；薔琵近中心風速以來到每秒55公尺，預估明（21日）將達到強度巔峰，近中心風速恐達每秒60公尺，追平今年辛樂克、巴威、白海豚的最高風速紀錄。美國聯合颱風警報中心（JTWC）在台灣時間今日下午最新一報也給出少見的預測，研判薔琵在12小時後，一分鐘平均風速能來到295 km/h（160 kt）的驚人強度，上一個在美國聯合颱風警報中心的警報單中達到如此強度的颱風，是今年四月的辛樂克颱風。若盤點近十年，能達到此強度的颱風也不超過五個。天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，雖然現在看起來薔琵颱風不會直撲台灣，但是也是屬於在門口掠過的颱風，而且颱風強度強，加上環流範圍寬廣，又跟東北季風疊加，預估風雨影響的程度還是會相當明顯，並且可能要持續到連續假期的第一天(24日)，提醒如果有假期活動安排的朋友要多加注意，同時也要提早做好防颱準備。