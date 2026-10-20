我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張凌赫在《峨眉》飾演白衣反派謝沖，清冷外表下藏著腹黑心思。（圖／翻攝自闻汤识面泡剧微博）

中國古裝懸疑探案劇《峨眉》近日公開首支預告及完整演員陣容，由吳俊霆、章時安擔任領銜主演，張凌赫、陳妍希、楊超越、高葉、劉琳、吳樾、高露、譚凱、李健及石兆琪等人特別出演，卡司橫跨人氣演員與多位實力派。當中張凌赫首度挑戰反派角色，陳妍希則頂著滿頭白髮亮相，讓觀眾看完預告片直呼根本認不出來是陳妍希，兩人的顛覆造型迅速引起討論。張凌赫在劇中飾演「謝沖」，一身白衣搭配長髮，外表看似清冷出塵，真實性格卻腹黑深沉，被形容為帶有「邪神」氣息的反派人物。他與吳俊霆飾演的息心之間另有一段師徒羈絆，亦正亦邪的身分，成為劇中重要伏筆。預告中他以執棋姿態現身，彷彿將天下視為棋局，雖是特別出演，仍憑藉強烈氣場搶走不少目光。陳妍希飾演「謝華存」，不僅卸下過去甜美形象，還以滿頭白髮的滄桑造型現身，並在劇中安排多場動作戲，角色與謝沖之間的關係也留下想像空間。楊超越、高葉、劉琳、吳樾及高露等人同樣以特別出演身分加入，讓《峨眉》尚未播出便因豪華陣容受到關注。除了人氣卡司，劇中也集結石兆琪、李健及譚凱等熟面孔，其中高葉曾在《狂飆》飾演氣場強大的陳書婷，這次再度與徐紀周合作，也讓不少觀眾期待導演如何在古裝世界裡，重新呈現演員不同的一面。徐紀周過去曾執導《永不磨滅的番號》、《心理罪之城市之光》等影視作品，真正讓他打響知名度的則是2023年播出的犯罪劇《狂飆》，該劇在播出後創下亮眼收視，張頌文飾演的高啟強、高葉飾演的陳書婷也成為現象級角色；徐紀周以三個時間階段推進故事，在掃黑題材中兼顧人物成長與複雜人性，因而受到廣泛關注。《峨眉》由中國中央廣播電視總台推出，徐紀周、裘仲維執導，楊夏編劇，全劇由六個探案單元組成，描述峨眉山「殿神」息心捲入離奇命案，與巡捕陸無救攜手追查真相。兩人在一樁樁案件中守護百姓，也逐步揭開藏在峨眉山中的祕密，故事結合古裝、懸疑、武俠及地方文化元素，並透過不同案件呈現江湖人物的選擇與成長。