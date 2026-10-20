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▲財政部關務署高雄關籲請業者非櫃裝之轉運及轉口貨物，應裝載於保稅運貨工具始得載運或其他經海關核准之運貨工具後，始得載運，以維通關安全。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄關稽查組組長丁榮璋說明非以貨櫃裝運之轉運及轉口貨物，於非自主管理或自主管理之貨棧或集散站辦理裝載者，應於貨棧或集散站之駐棧站關員或專責人員監視下，裝載於保稅運貨工具或其他經海關核准之運貨工具。(圖／記者黃守作攝)

▲財政部關務署高雄關籲請業者非櫃裝之轉運及轉口貨物，應裝載於保稅運貨工具始得載運或其他經海關核准之運貨工具後，始得載運，以維通關安全。(圖／記者黃守作攝)

財政部關務署高雄關於今(20)日表示，業者非櫃裝之轉運及轉口貨物，應裝載於保稅運貨工具始得載運或其他經海關核准之運貨工具後，始得載運，以維通關安全。關務署高雄關關務長劉芳祝表示，高雄關為確保未稅貨物之移運安全，防止私運、偷盜或短少情事，業者應申請非以貨櫃裝運之轉運及轉口貨物，應配合辦理裝載於保稅運貨工具或其他經海關核准之運貨工具後，始得載運，請業者應確實遵守相關規定。高雄關稽查組組長丁榮璋指出，依據轉運及轉口貨物通關管理辦法第11條規定，非以貨櫃裝運之轉運及轉口貨物，於非自主管理或自主管理之貨棧或集散站辦理裝載者，應於貨棧或集散站之駐棧站關員或專責人員監視下，裝載於保稅運貨工具或其他經海關核准之運貨工具後，始得依同辦法第9條及第10條之規定，採關員人工押運、加封海關封條或經海關核准之自備封條等海關監控方式，載運至管制區以外之地區，以維貨物移動安全。高雄關關務長劉芳祝提醒業者，非以貨櫃裝運之轉運及轉口貨物，無論押運與否，應先裝載於保稅運貨工具或經海關核准之運貨工具後，始得載運，如對於轉運及轉口貨物通關作業有相關疑問的業者，可洽詢所在地海關，以確保貨物通關作業順利之進行。