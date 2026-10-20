文組也有機會搭上AI列車！科技大廠輝達（NVIDIA）近期在台灣招募政府事務總監（Director, Government Affairs），公告卻引發討論，因為職缺還特別寫出期望是「政治專長畢業生」，需有政治科學、國際關係、公共政策或相關領域的學士學位資格，並具備15年以上政府事務、公共政策等相關經驗，以及5年團隊領導經歷，主要負責公司在台灣的政府事務及政府關係策略，超高門檻也吸引大量關注。
輝達台北招募政府事務總監！負責政策分析與政府高層溝通
作家王宏恩在社群平台發文分享，輝達在台北開出「政府事務總監」職缺，工作型態為全職，職務類別歸在法務（Legal）。官方招募資訊指出，應徵者須具備政治科學、國際關係、公共政策或相關領域的學士學位，工作重點則包括政府事務、政策分析及政府關係經營。
實際工作內容涵蓋追蹤台灣AI政策、分析政策發展方向、向公司高層報告政策影響，以及與法務、公關團隊合作處理相關議題，協助公司掌握政策變化與政府事務。
須具15年以上工作經驗！5年團隊領導資歷成最低門檻
根據輝達官方徵才資訊，應徵者須具備15年以上台灣政府事務、公共政策、企業事務、顧問工作，或政府及多邊機構相關經驗；透過智庫、學術界或政策研究工作累積的同等經歷，也可能符合資格。此外，還須具備至少5年團隊領導經驗。
在專業能力方面，應徵者須了解台灣法規程序、政策領域，以及區域與地緣政治環境，並熟悉台灣政府及政治體系的運作。職務也要求具備良好的判斷力、溝通協調能力，能理解不同文化與政治環境下的工作慣例。
語言方面，應徵者須具備流利的英文及當地語言溝通能力，並擁有良好的書面表達技巧。此外，具備AI、半導體製造、數位經濟或科技政策相關工作經驗，以及熟悉台灣與周邊區域的政治及監管環境，也是重要條件。
工作15年資歷僅是入門門檻！輝達找在台溝通即戰力
職缺消息曝光後，民眾討論焦點多集中在15年以上的工作經驗門檻。有人開玩笑表示，未來可能需要與地方首長溝通，甚至打趣提到桃園機場到台北總部的交通安排；也有人直言，這類職位並非應屆畢業生能勝任。
另有網友認為，這類工作通常會尋找曾在外交部、經濟部國際貿易署等政府機關任職的資深人員，也有人留言表示：「要找15年資歷以上……這是在找即戰力。」還有人笑稱，這是否是提供給退休政治人物的「生活體驗職缺」。
輝達此次招募資格也顯示，要找的人必須懂科技產業，也需要熟悉政府運作、公共政策及國際局勢的資深專業人士，這項職缺也要求多年相關工作經驗與管理資歷，並非單憑科系背景就能直接應徵。
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作家王宏恩在社群平台發文分享，輝達在台北開出「政府事務總監」職缺，工作型態為全職，職務類別歸在法務（Legal）。官方招募資訊指出，應徵者須具備政治科學、國際關係、公共政策或相關領域的學士學位，工作重點則包括政府事務、政策分析及政府關係經營。
實際工作內容涵蓋追蹤台灣AI政策、分析政策發展方向、向公司高層報告政策影響，以及與法務、公關團隊合作處理相關議題，協助公司掌握政策變化與政府事務。
根據輝達官方徵才資訊，應徵者須具備15年以上台灣政府事務、公共政策、企業事務、顧問工作，或政府及多邊機構相關經驗；透過智庫、學術界或政策研究工作累積的同等經歷，也可能符合資格。此外，還須具備至少5年團隊領導經驗。
在專業能力方面，應徵者須了解台灣法規程序、政策領域，以及區域與地緣政治環境，並熟悉台灣政府及政治體系的運作。職務也要求具備良好的判斷力、溝通協調能力，能理解不同文化與政治環境下的工作慣例。
職缺消息曝光後，民眾討論焦點多集中在15年以上的工作經驗門檻。有人開玩笑表示，未來可能需要與地方首長溝通，甚至打趣提到桃園機場到台北總部的交通安排；也有人直言，這類職位並非應屆畢業生能勝任。
另有網友認為，這類工作通常會尋找曾在外交部、經濟部國際貿易署等政府機關任職的資深人員，也有人留言表示：「要找15年資歷以上……這是在找即戰力。」還有人笑稱，這是否是提供給退休政治人物的「生活體驗職缺」。
輝達此次招募資格也顯示，要找的人必須懂科技產業，也需要熟悉政府運作、公共政策及國際局勢的資深專業人士，這項職缺也要求多年相關工作經驗與管理資歷，並非單憑科系背景就能直接應徵。